Curier Județean

FOTO | Aiudeanul Levi Polgar a concurat afectat de o răceală la Semimaratonul Eroilor Invictus: „Condiții grele, dar spirit de învingător”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Aiudeanul Levi Polgar a concurat afectat de o răceală la Semimaratonul Eroilor Invictus: „Condiții grele, dar spirit de învingător”

Aiudeanul Levi Polgar a participat, sâmbătă, 23 mai 2026, la Semimaratonul Eroilor Invictus, de la Bistrița.

A doua zi el a făcut publice detalii și impresii după acest concurs special.

„Condiții grele, dar spirit de învingător la Bistrița!

Ieri am luat startul la Semimaratonul Eroilor Invictus, o cursă care pentru mine a fost mai mult decât alergare. A fost despre comunitate, respect și dăruire.

Deși o răceală sâcâitoare mi-a dat bătăi de cap în ultimele zile și m-a scos puțin din ritmul meu obișnuit, am strâns din dinți și am mers înainte. Iar recompensa a fost pe măsură: m-am simțit exact ca acasă, înconjurat de o mare familie.

Oriunde priveam, vedeam eroi – oameni cu povești incredibile care te inspiră să nu renunți niciodată.

A fost o zi cu adevărat memorabilă! a notat

Felicitări tuturor participanților, organizatorilor și celor care dau viață acestui spirit nobil!”, a relatat Levi Polgar într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

24 mai 2026

De

ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod Un accident rutier s-a produs în seara zilei de duminică, 24 mai 2026, pe drumul județean dintre Blaj și Jidvei. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DJ 107, între Blaj și Jidvei. Este […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi”

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

24 mai 2026

De

Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi” Medicul Mihai Nemeți a alergat, sâmbătă, 23 mai 2026, la „Jidvei Weinland Trails” 2026. A fost o experiență în premieră pentru renumitul medic. „Ieri am fost pacientul propriilor mele sfaturi. â10 km. Jidvei Weinland Trails. Prima oară. În fiecare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor, la aprobare în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

24 mai 2026

De

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor, la aprobare în Consiliul Local Componenta integrală a planului de selecție a celor 3 administratori ai Societății „Alba Iulia Transport Local” SRL va intra la aprobare în Consiliul Local în ședința de joi, 28 mai 2026.  În 14 mai […]

Citește mai mult