FOTO | Aiudeanul Levi Polgar a concurat afectat de o răceală la Semimaratonul Eroilor Invictus: „Condiții grele, dar spirit de învingător”

Aiudeanul Levi Polgar a concurat afectat de o răceală la Semimaratonul Eroilor Invictus: „Condiții grele, dar spirit de învingător”

Aiudeanul Levi Polgar a participat, sâmbătă, 23 mai 2026, la Semimaratonul Eroilor Invictus, de la Bistrița.

A doua zi el a făcut publice detalii și impresii după acest concurs special.

„Condiții grele, dar spirit de învingător la Bistrița!

Ieri am luat startul la Semimaratonul Eroilor Invictus, o cursă care pentru mine a fost mai mult decât alergare. A fost despre comunitate, respect și dăruire.

Deși o răceală sâcâitoare mi-a dat bătăi de cap în ultimele zile și m-a scos puțin din ritmul meu obișnuit, am strâns din dinți și am mers înainte. Iar recompensa a fost pe măsură: m-am simțit exact ca acasă, înconjurat de o mare familie.

Oriunde priveam, vedeam eroi – oameni cu povești incredibile care te inspiră să nu renunți niciodată.

A fost o zi cu adevărat memorabilă! a notat

Felicitări tuturor participanților, organizatorilor și celor care dau viață acestui spirit nobil!”, a relatat Levi Polgar într-o postare în mediul online.

