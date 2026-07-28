Comunicat de presă – 28 iulie 2026: Începerea proiectului cu titlul „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ZOG SRL”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ZOG SRL”
ZOG S.R.L., cod de identificare fiscală 16382950, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/697/2004 Baia Mare, Str. Dragos Voda 6 Ap. 50 Cod 430022, Județ Maramureş, finalizează începând cu data de 27/07/2026 proiectul Nr. ordine: 1405.1/i3/c9, intitulat: “ DIGITALIZAREA ACTIVITATII ZOG SRL” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.
Contract de finanțare nr. 1405.1/i3/c9 – RUE: 1405
Durata proiectului: Data de începere: 15/03/2025; Data finalizare: 31/07/2026
Obiectivul principal al proiectului: Prin investiții în tehnologie, dezvoltare și formare continuă a angajaților, se urmărește menținerea unui avantaj competitiv și de a fi în permanență la pas cu schimbările tehnologice și de piață, într-un mod care să fie sustenabil și responsabil.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creșterea gradului de digitalizare a afacerii prin utilizarea de soluții IT și platforme digitale pentru a îmbunătăți procesele existente in cadrul companiei.
- Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC cu scopul de a ajuta angajatii să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea companiei.
- Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței și calității serviciilor existente prin digitalizarea activitatii societatii.
- Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
- Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.
- Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 617.126,86 lei
I.a Valoarea totală neeligibilă: 99.032,86lei
I.b Valoarea totală eligibilă: 518.094lei
- Asistenţă financiară nerambursabilă: 458.954,63lei, din care:
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 0 lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 59.139,37lei
Impactul investiției la nivel local și regional: Investiția contribuie la consolidarea competitivității unei întreprinderi din municipiul Baia Mare, la modernizarea activității economice din județul Maramureș și Regiunea Nord-Vest, precum și la promovarea adoptării tehnologiilor digitale în sectorul privat. Digitalizarea fluxurilor de lucru și dezvoltarea competențelor angajaților susțin servicii și procese mai eficiente, mai rapide și mai bine adaptate cerințelor pieței.
Date de contact beneficiar:
Email: [email protected], Telefon:0722501354
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 17 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”
17.07.2026 Comunicat lansare proiect DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii. Beneficiar: JOLYCAR SRL Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029 Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13 Valoarea cofinanțării UE […]
Comunicat de presă – 16 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”
16.07.2026 Comunicat lansare proiect DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii. Beneficiar: JOLYCAR SRL Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029 Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13 Valoarea cofinanțării UE […]
Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”
Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră” Kronospan Trading SRL, titular al proiectului: „Modernizare instalație uscare fibră”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba, în cadrul procedurii de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba...
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară...
Știrea Zilei
Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro
Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro Rezultatele inițiale de la proba scrisă de Titularizare 2026...
VIDEO | A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte mult pe noi legea salarizării”
A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte...
Curier Județean
Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională
Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note...
FOTOT | Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un autoturism a...
Politică Administrație
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026, pe ordinea de zi
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...