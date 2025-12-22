Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Aglomerație la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: Mai multe persoane au așteptat la rând: ,,Vor fi acceptati în număr mai mic”. Motivul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

De

Aglomerație la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: Mai multe persoane au așteptat la rând: ,,Vor fi acceptati în număr mai mic”. Motivul

Mai multe persoane au așteptat astăzi, 22 decembrie, pentru a dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

Însă, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a anunțat, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că donatorii sunt primiți într-un număr mai mic deoarece stocul de sânge, pentru mai multe grupe, este excedentar.

,,Avand în vedere stocul de sânge excedentar, următorii donatori vor fi acceptati în număr mai mic la donare ,în perioada 22.12.2025-24.12.2025 : 

-cu grupa O pozitiv 

-cu grupa A pozitiv 

-cu grupa B pozitiv 

-donatorii aflați la prima donare 

Program :

  • 25.12.2025 – 28.12.2025 – INCHIS
  • 29.12.2025-31.12.2025  – DESCHIS
  •  01.01.2026-04.01.2026  –  INCHIS
  •  05.01.2026- DESCHIS
  •  06.01.2026-07.01.2026  -INCHIS
  •  08.01.2026-09.01.2026  -DESCHIS”, se arată în mesajul publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

22 decembrie 2025

De

Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea Un bărbat din localitatea Bălcaciu, județul Alba, a fost reținut de polițiștii din Ocna Mureș după ce a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice la volan. Oamenii legii au constatat că nu avea nici permis de conducere. Potrivit […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | INCENDIU la o locuință din Abrud: Intervin pompierii din Câmpeni 2 autospeciale și SVSU Abrud

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 decembrie 2025

De

INCENDIU la o locuință din Abrud: Intervin pompierii din Câmpeni 2 autospeciale și SVSU Abrud Un incendiu a izbucnit luni dimineața, în jurul orei 8.30, la o locuință din orașul Abrud. Intervin pompierii din Câmpeni și SVSU Abrud. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Abrud, pe strada 1 Decembrie 1918. […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat în afara carosabilului. Intervin de urgență pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

22 decembrie 2025

De

FOTO | ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat în afara carosabilului. Intervin de urgență pompierii din Sebeș Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în zona localității Pianu de Jos, atunci când un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului. Intervin pompierii din Sebeș în aceste momente. Potrivit ISU […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Alocații 2026: Alocațiile pentru copii ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt „înghețate”

Alocații 2026: Alocațiile pentru copii ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt...
Actualitateacum 3 ore

PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate

PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate Românii se pot bucura...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării. Conducerea este preluată de Ion Iliescu și FSN

22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării După mai puţin de opt ore de când Nicolae...
Ştirea zileiacum 14 ore

VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”

Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de minute

Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea

Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea Un bărbat din...
Curier Județeanacum 48 de minute

FOTO | Aglomerație la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: Mai multe persoane au așteptat la rând: ,,Vor fi acceptati în număr mai mic”. Motivul

Aglomerație la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: Mai multe persoane au așteptat la rând: ,,Vor fi acceptati în număr mai...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Politică Administrațieacum 3 zile

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea