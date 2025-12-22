FOTO | Aglomerație la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: Mai multe persoane au așteptat la rând: ,,Vor fi acceptati în număr mai mic”. Motivul

Aglomerație la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: Mai multe persoane au așteptat la rând: ,,Vor fi acceptati în număr mai mic”. Motivul

Mai multe persoane au așteptat astăzi, 22 decembrie, pentru a dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

Însă, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a anunțat, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că donatorii sunt primiți într-un număr mai mic deoarece stocul de sânge, pentru mai multe grupe, este excedentar.

,,Avand în vedere stocul de sânge excedentar, următorii donatori vor fi acceptati în număr mai mic la donare ,în perioada 22.12.2025-24.12.2025 :

-cu grupa O pozitiv

-cu grupa A pozitiv

-cu grupa B pozitiv

-donatorii aflați la prima donare

Program :

25.12.2025 – 28.12.2025 – INCHIS

29.12.2025-31.12.2025 – DESCHIS

01.01.2026-04.01.2026 – INCHIS

05.01.2026- DESCHIS

06.01.2026-07.01.2026 -INCHIS

08.01.2026-09.01.2026 -DESCHIS”, se arată în mesajul publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

