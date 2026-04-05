FOTO | Agentul-șef principal de poliție Alexandru Crișan, de la Poliția Sebeș, a identificat două persoane care incendiau componente auto provenite din dezmembrări: Amenzi de 30.000 de lei pentru ambii făptași

Agentul-șef principal de poliție Alexandru Crișan, de la Poliția Sebeș, a identificat două persoane care incendiau componente auto provenite din dezmembrări

Au fost prinși doi dintre piromanii din cartierul romilor din Sebeș, care, sub acoperirea nopții, își făcuseră un obicei din a otrăvi aerul orașului, a realatat, duminică, 5 aprilie 2026 jurnalistul Iosif Gligor. 

„Într-o intervenție fermă, Agentul-șef principal de poliție Alexandru Crișan, din cadrul Poliției Municipiului Sebeș – Biroul de Ordine Publică, a reușit să identifice și să oprească două dintre persoanele care incendiau, cu o nepăsare greu de înțeles, componente auto provenite din dezmembrări. Primul dintre ei, un tânăr de doar 24 de ani, a fost surprins pe strada Speranței, la miezul nopții, în timp ce flăcările mistuiau bucăți de metal și plastic. Fumul gros, negru, înecăcios, se ridica peste oraș ca o amenințare tăcută, sufocând liniștea și aerul comunității. Pentru gestul său, a fost sancționat cu o amendă usturătoare: 30.000 de lei.

Cel de-al doilea, un bărbat de 30 de ani, a fost depistat pe strada Pădurenilor, în jurul orei unu noaptea. În întunericul dens, ardea fără scrupule banchete, scaune și alte materiale plastice, transformând noaptea într-un spectacol toxic. Și el a primit aceeași sancțiune: 30.000 de lei.

Este greu de cuprins în cuvinte inconștiența acestor gesturi! Pentru câțiva lei, unii aleg să sacrifice aerul întregului oraș!

Polițiștii din Sebeș rămân vigilenți. Sub coordonarea aceluiași Alexandru Crișan, aceștia continuă să fie pe urmele celor care sfidează legea și bunul-simț, hotărâți să aplice măsuri drastice împotriva celor care refuză să înțeleagă ce înseamnă să trăiești civilizat, alături de ceilalți”, a detaliat jurnalistul Iosif Gligor.

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale" lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale". „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

