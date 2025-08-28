FOTO | Adio praf și disconfort pe strada Arieșului din Drâmbar: A fost turnat primul strat de asfalt, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare

Adio praf și disconfort pe strada Arieșului din Drâmbar: A fost turnat primul strat de asfalt, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare

Locuitorii din satul Drâmbar, comuna Ciugud, pot spune adio prafului și disconfortului, după ce pe strada Arieșului a fost turnat primul strat de asfalt.

Lucrările de asfaltare au fost precedate de finalizarea intervențiilor esențiale la rețelele de apă și canalizare.

Strada face parte din cele 21 asfaltate în total printr-un proiect în valoare de 12 milioane de lei, prin Programul Național „Anghel Saligny”.

”Adio praf și adio disconfort! Sperăm că asta vor spune în curând cei care circulă pe Strada Arieșului din Drâmbar.

După finalizarea lucrărilor esențiale la rețelele de apă și canalizare, Strada Arieșului a primit și primul strat de asfalt mult așteptat. Chiar dacă este o stradă mică, lucrarea nu este lipsită de provocări, având în vedere că vorbim de o pantă destul de abruptă.

Și, dacă mulți se întreabă, în această perioadă, cât de util a fost Programul Național „Anghel Saligny”, noi îi putem duce pe cele 21 de străzi asfaltate prin proiectul nostru, în valoare de 12 milioane de lei.

Sunt investiții pentru care nu puteam accesa fonduri europene și cu siguranță ar fi durat foarte mult să le realizăm doar din bugetul local”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Ciugud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI