Foto | Activitate informativ-educativă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Abrud desfășurată de polițiști: Cei mici au discutat despre regulile de circulație și comportamentul preventiv în trafic

Ieri, 18 noiembrie 2026, Poliția Orașului Abrud a desfășurat o activitate informativ-educativă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din orașul Abrud, conform buletinului de presă transmis astăzi de Poliția Alba.

Cei mici au fost implicați în activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Polițiștii le-au transmis informații privind modul corect de traversare a străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.

Recomandările polițiștilor rutieri pentru copii:

1. Nu alerga pe stradă! Nu ai timp să reacționezi în cazul în care vine o mașină.

2. Nu te juca în stradă! Jocurile pot distrage atenția de la circulația rutieră.

3. Nu traversa strada prin locurile nemarcate! Șoferii pot să nu te vadă sau să nu aibă timp să se oprească.

4. Nu folosi căști când traversezi strada! Folosirea căștilor sau a altor dispozitive audio poate distrage atenția de la mediul înconjurător și poate împiedica sesizarea apropierii unui vehicul sau a altor sunete.

Activitățile informativ-educative privind siguranța rutieră vor continua în județul Alba.

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