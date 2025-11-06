FOTO | Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală au acționat în piața municipală și în apropierea centrelor comerciale
Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate pentru autoritățile din municipiul Aiud. Astăzi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud, sprijiniți de jandarmii din cadrul I.J.J. Alba – Detașamentul 3 Jandarmi Aiud și de Poliția Locală, au desfășurat o amplă acțiune de menținere a ordinii și siguranței publice.
Intervenția a avut loc în zonele aglomerate ale orașului – piața municipală și proximitatea centrelor comerciale – cu scopul de a descuraja faptele antisociale, de a combate fenomenul cerșetoriei și de a proteja cetățenii împotriva disconfortului stradal.
„Ne dorim un oraș sigur, curat și civilizat, în care fiecare cetățean să se simtă protejat. Prin colaborarea dintre Poliția Națională, Jandarmerie și Poliția Locală, reușim să fim mai eficienți și mai aproape de oameni”, au declarat reprezentanții forțelor de ordine.
Acțiunea a vizat identificarea și consilierea persoanelor fără adăpost, dar și prevenirea faptelor antisociale. Totodată, s-a urmărit îmbunătățirea imaginii instituțiilor de ordine publică printr-o prezență vizibilă și responsabilă în teren.
Astfel de activități contribuie la crearea unui climat de siguranță, ordine și respect reciproc în comunitate, demonstrând că Aiudul devine un exemplu de cooperare între instituții și grijă față de cetățeni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii
Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Zarandului, în orașul Câmpeni. Incendiul afectează un bar, pe o suprafață de aproximativ 50 mp, generând degajări mari de fum. La fața locului acționează două […]
Atenție, șoferi! Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj
Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj Consiliul Județean Alba a anunțat în această dimineață instituirea unei restricții de circulație pe drumul județean DJ 107F, pe sectorul Unirea DJ107D – Războieni Cetate – Lunca Mureșului – limita județului Cluj. Citește și: […]
VIDEO | Străzile din Aiud prind culoare! Sute de trandafiri și arbuști au fost plantați: ,,Altădată erau parcate mașini”
Străzile din Aiud prind culoare! Sute de trandafiri și arbuști au fost plantați: ,,Altădată erau parcate mașini” Aproximativ 300 de trandafiri și arbuști au fost plantați de către Primăria Aiud, cu ajutorul elevilor secției Grădinar Urban din cadrul Liceului Tehnologic Ciumbrud pe o stradă din oraș. Mai exact, Strada Ion Creangă și-a schimbat total aspectul, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților...
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan
Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ Cântărețul de manele Dani...
VIDEO | Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur
Au început pregătirile la Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina: Patinoarul, caruselul și restul atracțiilor prind contur Lucrările la...
Curier Județean
FOTO | Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală au acționat în piața municipală și în apropierea centrelor comerciale
Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur Siguranța cetățenilor rămâne...
FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii
Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...