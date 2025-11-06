FOTO | Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală au acționat în piața municipală și în apropierea centrelor comerciale

Acțiune pentru siguranța cetățenilor în Aiud: Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur

Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate pentru autoritățile din municipiul Aiud. Astăzi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud, sprijiniți de jandarmii din cadrul I.J.J. Alba – Detașamentul 3 Jandarmi Aiud și de Poliția Locală, au desfășurat o amplă acțiune de menținere a ordinii și siguranței publice.

Intervenția a avut loc în zonele aglomerate ale orașului – piața municipală și proximitatea centrelor comerciale – cu scopul de a descuraja faptele antisociale, de a combate fenomenul cerșetoriei și de a proteja cetățenii împotriva disconfortului stradal.

„Ne dorim un oraș sigur, curat și civilizat, în care fiecare cetățean să se simtă protejat. Prin colaborarea dintre Poliția Națională, Jandarmerie și Poliția Locală, reușim să fim mai eficienți și mai aproape de oameni”, au declarat reprezentanții forțelor de ordine.

Acțiunea a vizat identificarea și consilierea persoanelor fără adăpost, dar și prevenirea faptelor antisociale. Totodată, s-a urmărit îmbunătățirea imaginii instituțiilor de ordine publică printr-o prezență vizibilă și responsabilă în teren.

Astfel de activități contribuie la crearea unui climat de siguranță, ordine și respect reciproc în comunitate, demonstrând că Aiudul devine un exemplu de cooperare între instituții și grijă față de cetățeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI