FOTO: Accidentare horror pentru portarul Cătălin Suciu! Goalkeeperul de 22 de ani va sta pe tușă până în primăvara viitoare!

Unul dintre cei mai talentați portari din fotbalul județean, Cătălin Suciu a suferit o accidentare gravă, ce-l va ține departe de gazon până în primăvara anului viitor. Goelkkeperul în vârstă de 22 de ani a jucat săptămâna trecută fotbal pe un teren sintetic din municipiul Alba Iulia însă a avut ghinion teribil la o fază, fiind diagnosticat cu fractură de platou tibial la piciorul stâng.

A fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, iar intervenția chirurgicală s-a produs luni, la Cluj-Napoca, montându-i-se o placă și 10 șuruburi.

“Mă retrăgeam cu spatele, urmăream mingea în aer, am sărit, iar la aterizare mi s-a împlântat piciorul în teren”, a spus Cătălin Suciu, legitimat recent la CS Universitatea Alba Iulia, pentru care a și evoluat două întâlniri în Cupa României în această perioadă.

“Este prima accidentare din carieră, pur și simplu am fost ferit de probleme. Timp de două luni nu am voie să calc pe picior, iar ulterior, de la 6 luni încolo mă pot gândi la fotbal, totul depinzând de recuperea post operatorie, pe care o voi face cu Mihai Manea”, a explicat Cătălin.

Produs 100 la sută al Unirii Alba Iulia, Suciu era considerat anii trecuți un portar de mare perspectivă, remarcându-se cu excelentul joc de picior. În urmă cu 4 ani a fost în curtea FCSB-ului, aproape de transferul carierei, pregătindu-se sub comanda lui Laurențiu Reghekampf, însă ratarea transferului l-a debusolat total. Prin 2016-2017, pe când era junior al “alb-negrilor” din Cetatea Marii Uniri, făcea naveta între loturile naționale Under 17 și Under 19, având colegi precum Ianis Hagi, Cicâldău, Florinel Coman, Ghiță, Oaidă, Pașcanu, Nicolae Carnat sau Adrian Petre în dreptul său figurând convocări constante la reprezentativele tricolore. Puștiul a apucat să participe la două campanii de calificare juvenile, în ambele ratând intrarea în Turul de Elită. În 2015, a jucat cu naționala Under 17 (antrenor Bogdan Vintilă) la calificările din Albion, fiind integralist: 0-3 cu Slovenia, 0-2 cu Norvegia, 1-2 cu Anglia. Anul următor, cu Under 19 (antrenor Andreas Spier), a avut un traseu similar, dar numai ca rezervă a lui Tordai: 0-3 cu Cehia, 0-4 cu Austria, 1-3 cu Slovacia. În 2019 a plecat la Industria Galda de Jos, fiind originar din comună, iar în acest an a jucat la Galtiu cu divizionara terță, deși avea propuneri de la Viitorul Șelimbăr, Someșul Dej sau CS Ocna Mureș, kilogramele în plus frânându-i ascensiunea.