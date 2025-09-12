FOTO | ACCIDENT rutier la Mihoești: Coliziune între două autoturisme
ACCIDENT rutier la Mihoești: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier
Un accident rutier s-a produs vineri seară la Mihoești.
„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Mihoești.
În accident sunt implicate două autoturisme, fără persoane incarcerate”, a transmis ISU Alba, vineri, 12 septembrie 2025, la ora 18.55.
La fața locului locului au fost deplasate un echipaj de prim ajutor și o autospecială de stingere cu apă și spumă.
foto: ISU Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | An nou, campus nou: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat
Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) își întâmpină studenții la începutul anului universitar 2025-2026 cu un campus transformat prin investiții majore realizate în perioada vacanței de vară. Citește și: FOTO | Cazare în căminele studențești din […]
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie asigură asistența medicală și primul ajutor sâmbătă, 13 septembrie
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie Filiala Alba mobilizează voluntari și ambulanțe pentru siguranța participanților pe 13 septembrie Crucea Roșie Română Filiala Alba se alătură proiectului „Masa care unește”, urmând să asigure, prin Serviciul de Ambulanță al organizației, asistența medicală de urgență și primul ajutor pe parcursul evenimentului, potrivit unui comunicat de […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Intreruperile programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SEBES, Strada SC PELETERIA 22/09/2025 08:00 – 22/09/2025 15:00 Suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025 Nr.crt. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12-13 septembrie 2025 | Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin
Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin...
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare Blocul...
Știrea Zilei
VIDEO | O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea cucerește scena digitală cu primul său premiu important in social media
O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea marchează primul său succes important în social...
FOTO | Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs
Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs Ioan Szakacs, un...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier la Mihoești: Coliziune între două autoturisme
ACCIDENT rutier la Mihoești: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier Un accident rutier s-a produs vineri seară la Mihoești. „Secția...
FOTO | An nou, campus nou: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat
Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat Universitatea „1 Decembrie...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...