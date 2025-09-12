Rămâi conectat

FOTO | ACCIDENT rutier la Mihoești: Coliziune între două autoturisme

Ioana Oprean

acum 2 ore

Un accident rutier s-a produs vineri seară la Mihoești.

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Mihoești.

În accident sunt implicate două autoturisme, fără persoane incarcerate”, a transmis ISU Alba, vineri, 12 septembrie 2025, la ora 18.55.

La fața locului locului au fost deplasate un echipaj de prim ajutor și o autospecială de stingere cu apă și spumă.

foto: ISU Alba

