Facilitățile la transport pentru veterani, văduve de război și pensionari, prelungite până la 31 decembrie 2026

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 10 iunie 2026 proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 74/2025, care prevede măsuri privind menținerea facilităților de transport acordate unor categorii de beneficiari, precum veteranii de război, văduvele de război și pensionarii.

Actul normativ prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare pentru acordarea acestor facilități. Potrivit raportului comisiei de specialitate, măsura este necesară deoarece facilitățile prevăzute de Legea nr. 44/1994 și Legea nr. 147/2000 nu au fost încă integrate în cardurile de sănătate ale tuturor beneficiarilor.

În plus, utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărții electronice de identitate. Astfel, pe parcursul întregului an 2026, beneficiarii vor continua să primească facilitățile de transport în forma actuală, pe baza tichetelor gratuite de călătorie sau a taloanelor speciale.

Un amendament adoptat stabilește că, de la 1 octombrie 2026, rovinietele emise în baza OG nr. 15/2002 își vor pierde valabilitatea, cu excepția celor eliberate pentru vehiculele prevăzute la art. 4 alin. (1), care vor rămâne valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise. Excepția vizează vehiculele înmatriculate utilizate pe rețeaua de drumuri naționale din România pentru transportul de persoane sau de mărfuri, cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone.

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 74/2025 fusese adoptat anterior de Senat, iar votul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, reprezintă ultimul pas parlamentar al procedurii legislative.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)