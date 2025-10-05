FOTO | ACCIDENT rutier la ieșire din Turda spre Alba Iulia! Cinci persoane au fost transportate de urgență la spital
FOTO | ACCIDENT rutier la ieșire din Turda spre Alba Iulia! Cinci persoane au fost transportate de urgență la spital în urma evenimentului rutier
Un accident rutier a avut loc la ieșire din Turda spre Alba Iulia, astăzi, 5 octombrie, în jurul orei 15:30. Cinci persoane au fost transportate la spital în urma evenimentului rutier.
Forțele de intervenție au scos o femeie de aproximativ 65 de ani care nu a putut ieși singură din autoturism. Au mai primit îngrijiri medicale trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 58 și 71 de ani.
Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Turda au finalizat, în urmă cu puține momente, o intervenție petrecută la ieșire din Turda spre Alba Iulia.
Mai exact, a fost vorba despre un accident rutier între două autoturisme. O femeie de aproximativ 65 de ani nu a putut să iasă singură afară dintr-un autoturism, astfel că forțele noastre au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical.
Totodată, au mai primit îngrijiri medicale trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 58 și 71 de ani. Astfel, cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și două echipaje SAJ.
