Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu din zona Unirea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de secunde

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Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu din zona Unirea

Un accident rutier a avut loc miercuri, 1 iulie 2026, în sensul giratoriu din zona Unirea. 

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Din primele informații disponibile, este vorba despre două autoturisme care s-au ciocnit. Polițiștii din Alba au intervenit la fața locului. 

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