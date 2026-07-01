FOTO | Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu din zona Unirea

Tânăr din Sebeș, prins băut la volan: Ce alcoolemie avea. Este cercetat de polițiști Un tânăr din Sebeș, de 20 de ani, a fost prins băut de polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene, în timp ce se afla la volanul unei mașini. Conform IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, în jurul orei 23.30, […]