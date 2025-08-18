FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 autoturisme, pe Bulevardul Revoluției 1989, în zona Pieței

AMENDĂ de 40.000 de lei pentru operatorul de salubritate RER Vest/Retim din partea Poliției Locale Cugir În data de 12 august 2025 Poliția Locală Cugir a constatat o abatere de la normele privind colectarea deșeurilor reciclabile și s-a întocmit un proces-verbal de constatare a contravenției. În urma verificărilor s-a observat că anumiți operatori din cadrul […]