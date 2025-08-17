Rămâi conectat

UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona Ambient. Traficul este îngreunat

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona Ambient. Traficul este îngreunat

Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 11.30, pe strada Al. I. Cuza din Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în zona Ambrient. Traficul în zonă este îngreunat.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, strada A. I. Cuza (zona Ambient).

În accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat în zona producerii accidentului. La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.

