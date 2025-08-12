FOTO | ACCIDENT rutier GRAV în Aiud, cu un autoturism implicat: O persoană în stop cardio-respirator este resuscitată
ACCIDENT rutier GRAV în Aiud, cu un autoturism implicat: O persoană în stop cardio-respirator este resuscitată
Un accident rutier grav a avut loc marți, 12 august 2025, în jurul orei 17.00, în municipiul Aiud. O persoană este inconștientă.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produsîn municipiul Aiud.
Din informațiile preliminare, în accident ar fi implicat un autoturism și posibil o persoană este în stare inconștientă, neîncarcerată.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.
Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.
Conducatorul autovehiculului se afla in stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare.
