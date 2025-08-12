FOTO | ACCIDENT rutier GRAV în Aiud, cu un autoturism implicat: O persoană în stop cardio-respirator este resuscitată

Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. Pornit pe scandal, acesta s-a deplasat la domiciliul acesteia din localitatea Ighiu Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din ocna Mureș, are mari probleme cu legea după ce și-a agresat fosta concubină. Acesta s-a deplasat până la locuința acesteia […]