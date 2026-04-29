FOTO | ACCIDENT pe A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: Un autotren a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul opus. TRAFIC dirijat

ACCIDENT pe A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: Un autotren a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul opus. TRAFIC dirijat

Un accident rutier a avut loc miercuri, 29 aprilie 2026, pe A1, km 346-347, sensul de mers Sebeș – Orăștie.

Un autotren a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul opus. Traficul se desfășoară dirijat doar pe banda a doua.

Potrivit DRDP Timișoara, a avut loc un accident rutier pe A1, km 346-347, Orăștie (HD). Un autotren care circula pe sensul Sibiu – Nădlac a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul opus. Pe sensul spre Sibiu, traficul se desfășoară dirijat doar pe banda a doua. Se estimează reluarea circulației rutiere în condițiile normale înn jurul orei 11.

