FOTO | ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat
ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat
Două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în noaptea de luni spre marți, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Popești, comuna Baciu, județul Cluj.
Citește și: FOTO | Trei bărbați au murit striviți între fiare, într-un cumplit accident rutier produs în zorii zilei pe DN 19E
„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părții carosabile.
În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viața.
Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani”, a transmis ISU Cluj, marți 9 septembrie 2025, la ora 7.30.
De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reușit să iasă singur din autoturism și a fost în permanență conștient și cooperant.
La intervenție au luat parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ, a precizat ISU Cluj.
foto: ISU Cluj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba Iulia, luni, 8 septembrie 2025. Citește și: FOTO| Lecție de viață cu familia Suflețel din Alba Iulia, la aproape 90 de ani de mână pe Stadion: „Cu astfel de oameni încă ne mai ține pământul” […]
CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, a fost plasat în arest la domiciliu după ce ar fi violat o minoră de 12 ani. „În cursul zilei de 05.09.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe […]
VIDEO | PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață. Care au fost zonele afectate
PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață Fenomene meteo extreme s-au produs, în după amiaza zilei de luni, 8 septembrie 2025, la Mogoș. A plouat torențial cu gheață în zona Ghioncani-Valea Mlacii. Practic s-a așternut un covor de gheață pe sol. Întreg județul Alba era de la ora 14.00 sub incidența unei atenționări meteo […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2025 | Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale
Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că...
9 septembrie 2025 | Circulație închisă pe Transfăgărășan… pentru realizarea unui spot publicitar!
Circulație închisă pe Transfăgărășan… pentru realizarea unui spot publicitar! Traficul va fi închis temporar pe Transfăgărășan. Se va întâmpla marți,...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat
ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat...
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...
Curier Județean
Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia: Investiție de peste 230.000 de lei
Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia Noi țarcuri urmează să fie făcute...
FOTO | Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe și au învățat cum să salveze vieți
Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe moderne și au învățat, pas cu pas, cum...
Politică Administrație
15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE
Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...
FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor
Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...