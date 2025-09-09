FOTO | ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

Două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în noaptea de luni spre marți, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Popești, comuna Baciu, județul Cluj.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părții carosabile.

În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viața.

Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani”, a transmis ISU Cluj, marți 9 septembrie 2025, la ora 7.30.

De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reușit să iasă singur din autoturism și a fost în permanență conștient și cooperant.

La intervenție au luat parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ, a precizat ISU Cluj.

