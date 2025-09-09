Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

Două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în noaptea de luni spre marți, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Popești, comuna Baciu, județul Cluj.

Citește și: FOTO | Trei bărbați au murit striviți între fiare, într-un cumplit accident rutier produs în zorii zilei pe DN 19E

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părții carosabile.

În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viața.

Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani”, a transmis ISU Cluj, marți 9 septembrie 2025, la ora 7.30.

De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reușit să iasă singur din autoturism și a fost în permanență conștient și cooperant.

La intervenție au luat parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ, a precizat ISU Cluj.

foto: ISU Cluj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

8 septembrie 2025

De

A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba Iulia, luni, 8 septembrie 2025. Citește și: FOTO| Lecție de viață cu familia Suflețel din Alba Iulia, la aproape 90 de ani de mână pe Stadion: „Cu astfel de oameni încă ne mai ține pământul” […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

8 septembrie 2025

De

Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, a fost plasat în arest la domiciliu după ce ar fi violat o minoră de 12 ani.  „În cursul zilei de 05.09.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață. Care au fost zonele afectate

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

8 septembrie 2025

De

PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață Fenomene meteo extreme s-au produs, în după amiaza zilei de luni, 8 septembrie 2025, la Mogoș. A plouat torențial cu gheață în zona Ghioncani-Valea Mlacii. Practic s-a așternut un covor de gheață pe sol. Întreg județul Alba era de la ora 14.00 sub incidența unei atenționări meteo […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

PENSII 2025 | Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale

Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că...
Actualitateacum 2 ore

9 septembrie 2025 | Circulație închisă pe Transfăgărășan… pentru realizarea unui spot publicitar!

Circulație închisă pe Transfăgărășan… pentru realizarea unui spot publicitar! Traficul va fi închis temporar pe Transfăgărășan. Se va întâmpla marți,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat...
Ştirea zileiacum 17 ore

A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani

A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...

Curier Județean

Curier Județeanacum 29 de minute

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia: Investiție de peste 230.000 de lei

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia Noi țarcuri urmează să fie făcute...
Curier Județeanacum 11 ore

FOTO | Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe și au învățat cum să salveze vieți

Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe moderne și au învățat, pas cu pas, cum...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 12 ore

15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE

Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...
Politică Administrațieacum 13 ore

FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor

Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
Opinii - Comentariiacum 3 ore

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea