FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR
O persoană a murit şi alte patru au fost rănite, în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026, în urma unui accident în care au fost implicate un TIR pe DN7, în Călimăneşti.
„În dimineaţa zilei de 26 ianuarie 2026, în jurul orei 06:00, poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea au intervenit la un accident rutier, produs pe DN 7, la kilometrul 190, pe raza localităţii Călimăneşti.
Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, din municipiul Piteşti, aflat la volanul unui autoturism, în timp ce s-ar fi angajat în depăşirea unui alt vehicul care circula în acelaşi sens, ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule (TIR), condus de un bărbat de 56 de ani”, a anunțat IPJ Vâlcea,
În urma evenimentului rutier, conducătorul autoturismului a decedat, iar alţi patru pasageri din acelaşi autoturism au fost răniţi şi transportaţi la spital.
Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal, pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
foto: DRDP Craiova
