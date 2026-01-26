Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite, în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026, în urma unui accident în care au fost implicate un TIR pe DN7, în Călimăneşti.

„În dimineaţa zilei de 26 ianuarie 2026, în jurul orei 06:00, poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea au intervenit la un accident rutier, produs pe DN 7, la kilometrul 190, pe raza localităţii Călimăneşti.

Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, din municipiul Piteşti, aflat la volanul unui autoturism, în timp ce s-ar fi angajat în depăşirea unui alt vehicul care circula în acelaşi sens, ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule (TIR), condus de un bărbat de 56 de ani”, a anunțat IPJ Vâlcea,

În urma evenimentului rutier, conducătorul autoturismului a decedat, iar alţi patru pasageri din acelaşi autoturism au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal, pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

foto: DRDP Craiova

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

26 ianuarie 2026

De

Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză” Truck Tunning Art, festivalul camioanelor tunate care aduna la Alba Iulia sute de mastodonți și mii de vizitatori și participanți […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Un localnic din Apuseni, colecție impresionantă de radio-uri: Are peste 200 de aparate, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi au fost fabricate în 1939

Mădălina Opriș

Publicat

acum 16 ore

în

25 ianuarie 2026

De

Un localnic din Apuseni, colecție impresionantă de radio-uri: Are peste 200 de aparate, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi au fost fabricate în 1939 „… fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi un dram de iubire ca s-o înţelegi” scria Nicolae […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | Accident MORTAL pe DJ106G, în Sibiu: O femeie din Alba a DECEDAT după impactul violent dintre două mașini

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

25 ianuarie 2026

De

PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme Un accident rutier grav a avut loc duminică seara în județul Sibiu, pe DJ106G. O persoană este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini. A fost activat planul roșu de […]

Citește mai mult