FOTO | Accident mortal pe DN14, între Copșa Mică și Târnava: Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața

Accident rutier mortal pe DN14, între Copșa Mică și Târnava: Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în urma impactului

Un accident rutier grav a avut loc miercuri, 3 septembrie 2025, pe DN14, între localitățile Copșa Mică și Târnava. În eveniment au fost implicate un autocamion și un autoturism, impactul fiind unul extrem de puternic.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Un bărbat de 72 de ani, aflat în autoturism, a rămas încarcerat și a avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scos dintre fiarele contorsionate. În momentul extragerii, victima se afla în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Medicul prezent la fața locului a declarat decesul acestuia.

Acum, poliția urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul

