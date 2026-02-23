Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN1 Săcel-Sebeș: O persoană a decedat după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Trafic blocat

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

De

ACCIDENT MORTAL pe DN1 Săcel-Sebeș: O persoană a decedat după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Trafic blocat

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 1 Săcel – Miercurea Sibiului, în apropierea localității Săliște, județul Sibiu, după ce a avut loc o coliziune între un autoturism și o autoutilitară. În urma impactului o persoană a decedat și alte două necesită îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 10:00.

În aceste momente, traficul rutier este complet blocat, potrivit IPJ Sibiu. Forțele de intervenție acționează la fața locului.

,,Din nefericire în urma accidentului un bărbat de aproximativ 33 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viața, medicul fiind nevoit să declare decesul acestuia.

Alți doi bărbați, în vârstă de 53, respectiv 28 de ani au avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Aceștia prezintă multiple traumatisme și sunt transportați la UPU Sibiu, conștienți”, a transmis ISU Sibiu.

UPDATE IPJ Sibiu

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe DN1, la km 328, pe direcția Săcel–Săliște, din cauze care urmează a fi stabilite, un bărbat de 33 de ani, din Cristian, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă din sens opus de un bărbat de 53 de ani, din Apoldu de Sus.

Din nefericire, conducătorul autoturismului a decedat.

Celălalt conducător auto, precum și pasagerul din autoturismul condus de bărbatul de 33 de ani, respectiv un tânăr de 28 de ani din Cristian au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

Traficul rutier este restricționat în continuare.

Știre în curs de actualizare…

Sursă FOTO: ISU Sibiu

