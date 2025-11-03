FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 19B: O persoană și-a pierdut viața după impactul dintre un tir și un autoturism

ACCIDENT MORTAL pe DN: O persoană și-a pierdut viața după impactul dintre un tir și un autoturism

Un accident mortal a avut loc pe pe DN 19 B, la ieșirea din localitatea Suplacu de Barcău spre Marghita, județul Bihor, astăzi, 3 noiembrie, în urma impactului dintre un TIR și un autoturism.

În cursul acestei zile, pompierii bihoreni au intervenit la un grav accident rutier, produs pe DN 19 B, la ieșirea din localitatea Suplacu de Barcău spre Marghita, eveniment soldat din nefericire, cu decesul unei persoane.

Apelul care sesiza producerea accidentului, în care au fost implicate un TIR și un autoturism, a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 11.50, la fața locului fiind mobilizate imediat, echipajele Detașamentului de Pompieri Marghita, cu două autospeciale de intervenție, din care una de descarcerare grea, elicopterul SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii au acționat pentru descarcerarea șoferului rămas captiv între fiarele contorsionate ale autoturismului, însă, din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi salvat, medicul SMURD declarând decesul acestuia, potrivit IPJ Bihor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI