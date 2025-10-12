VIDEO | Accident MORTAL pe DN 1C: Două victime găsite fără viață în urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren
Un grav accident rutier s-a produs pe raza localității Câțcău, soldat cu moartea a două persoane. Potrivit ISU Cluj, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Dej, după ce un autoturism și un autotren au intrat în coliziune.
Pompierii din cadrul ISU Cluj au transmis că, potrivit primelor informații, un bărbat este încarcerat în autoturism, iar în afara acestuia a fost găsită o femeie: „Din primele informații, un bărbat este încarcerat în autoturism. De asemenea, în afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viața. Pompierii lucrează pentru descarcerarea bărbatului”.
La intervenție participă două autospeciale cu modul de descarcerare, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și personal medical pregătit pentru acordarea primului ajutor. Traficul este complet blocat pe ambele sensuri, iar polițiștii rutieri se află la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru stabilirea cauzelor accidentului.
UPDATE
Bărbatul prins în autoturism a fost extras de pompieri după intervenția de descarcerare. Din nefericire, cele două victime găsite fără viață aveau aproximativ 25 de ani. Conducătorul autotrenului implicat în accident a refuzat transportul la spital, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele coliziunii.
