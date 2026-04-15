FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 17: Un mort și doi răniți după impactul violent dintre un autobuz și un autoturism

ACCIDENT MORTAL pe DN 17: Un mort și doi răniți după impactul violent dintre un autobuz și un autoturism
O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite în urma unui accident produs în dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie 2026 pe DN 17, în localitatea Cristeștii Ciceului, din județul Bistrița-Năsăud, între un autobuz și un autoturism.
Persoana decedată este șoferul mașinii care a intrat în coliziune cu autobuzul, un bărbat de 47 de ani.
„În această dimineață, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Petru Rareș și cei ai Compartimentului Rutier Beclean au fost direcționați la un accident semnalat pe Drumul Național 17, în Cristeștii Ciceului. La locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din Beudiu, a intrat în coliziune cu un autobuz, condus de un bărbat de 44 de ani, din Breaza, care se deplasa din sens opus.
În urma impactului, din nefericire a rezultat decesul șoferului de 47 de ani. Totodată, șoferul autobuzului și un pasager din același vehicul au fost răniți, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Testarea cu aparatul etilotest a șoferului de 44 de ani, nu a indicat prezența alcoolului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Compartimentului Rutier Beclean in vederea determinării cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul’, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.
Din cauza accidentului, traficul pe DN 17, în Cristeștii Ciceului, s-a desfășurat alternativ, pe un sens.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a precizat că la locul solicitării au fost alocate o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Șoferul autobuzului a fost transportat la UPU SMURD Bistrița cu fractură deschisă la un picior, iar un pasager de 71 de ani din autobuz a ajuns la spitalul din Beclean, cu un traumatism cranian.
foto: ISU Bistrița-Năsăud
