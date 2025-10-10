FOTO | Accident MORTAL pe DN 13 după impactul dintre o autobasculantă și un autocamion. Un bărbat și-a pierdut viața

Un accident extrem de grav s-a petrecut astăzi, pe DN13, la ieșirea din localitatea Bălăușeri spre municipiul Sighișoara, atunci când un autocamion și o autobasculantă au fost implicate într-un eveniment rutier nefericit. În urma impactului, un bărbat și-a pierdut viața.

În această dimineață, în jurul orei 05:30, pe Drumul Național 13, la ieșirea din localitatea Bălăușeri spre municipiul Sighișoara, s-a produs un accident rutier între o autobasculantă și un autocamion care transporta colete de curierat.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș, cu două autospeciale de intervenție, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. În sprijin au acționat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Bălăușeri, precum și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș de terapie intensivă mobilă.

În urma impactului, autocamionul s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar șoferul acestuia a fost găsit încarcerat, în stare de inconștiență (în stop cardiorespirator). Echipajele de intervenție au acționat prompt pentru extragerea victimei și au inițiat manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor susținute ale echipajelor medicale, bărbatul nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat de medicul de la fața locului.

Șoferul autobasculantei, aflat în cod verde medical, a fost evaluat de echipajul SMURD. Pe durata intervenției, circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers, iar pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor, existând scurgeri de combustibil pe carosabil, potrivit IPJ Mureș.

UPDATE 09:50:

La data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 05.30, a fost sesizat un accident de circulație, pe DN13, km 146 + 100 metri, în afara localității Bălăușeri, spre municipiul Sighișoara.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a reieșit faptul că un ansamblu de vehicule, format din autoutilitară și remorcă, la volanul căruia se afla un bărbat de 28 de ani, din București, în timp ce se deplasa către municipiul Târgu Mureș, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condusă de un bărbat de 42 de ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj.

Impactul ar fi avut loc între partea frontal-dreaptă a autoutilitarei conduse de bărbatul de 28 de ani și semiremorca celuilalt ansamblu de vehicule, condus de bărbatul de 42 de ani.

Ca urmare a acestui eveniment, bărbatul de 28 de ani, din București, a fost declarat decedat de personalul medical, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate.

Conducătorul auto de 42 de ani, din județul Cluj, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal de „ucidere din culpă”.

Pe parcursul desfășurării activității de cercetare la fața locului și până la eliberarea părții carosabile, traficul este deviat pe DN14- DN14 A- DN15E60 (Sighișoara-Mediaș-Târnăveni- Ungheni), dar și DJ 142C, a transmis IPJ Mureș.

Traficul a fost reluat, alternativ.

