FOTO | Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul la Mangalia
Pădure Denisa-Aurica, o minoră de 16 ani din județul Sibiu, dată dispărută de familie miercuri, 8 octombrie 2025, a fost depistată pe raza județului Alba și a fost preluată de către familie, fără să fi fost victima niciunei infracțiuni.
Poliţiştii sibieni au anunțat ieri, 8 octombrie 2025 că este căutată o minoră în vârstă de 16 ani, care nu a revenit la domiciliu. Oamenii legii au cerut ajutorul persoanelor care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia.
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 08 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 3 de Poliție Rurală Agnita au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în urmă cu aproximativ două luni, fiica sa, PĂDURE DENISA-AURICA, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul din sat Iacobeni, spunându-i că se va deplasa în municipiul Mangalia, împreună cu concubinul ei, fără a mai reveni la domiciliul comun din Iacobeni.
Adolescent a fost depistată a doua zi de când a plecat de acasă în județul Alba.
