FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 12: O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule

ACCIDENT MORTAL pe DN 12: O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule

O persoană și-a pierdut viața după impactul violent dintre două autovehicule, duminică, 26 octombrie 2025, pe DN 12 (DE 578), la Voșlăbeni, județul Harghita.

În cele două mașini se aflau 4 persoane, dintre care 3 au rămas încarcerate.

Din nefericire, o persoană, care se afla în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată.

După acordarea primului ajutor calificat, 2 persoane au fost preluate și transportate, de ambulanțele SMURD și SAJ, la CPU a Spitalului Municipal Gheorgheni.

O persoană a fost transportată la UPU a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, de către un echipaj SAJ, a transmis ISU Harghita.

UPDATE IPJ Harghita: La data de 26 octombrie 2025, în jurul orei 10:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Gheorgheni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Voșlăbeni.

Din primele cercetări a rezultat că o femeie de 35 de ani, din Gheorgheni, în timp ce conducea un autoturism pe D.E. 578, din direcția Gheorgheni către Miercurea Ciuc, din cauze ce urmează a fi stabilite la finalizarea cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 77 de ani, cetățean străin, care circula dinspre Miercurea Ciuc către Gheorgheni.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 77 de ani a părăsit partea carosabilă.

Evenimentul s-a soldat cu vătămarea corporală a celor doi conducători auto, precum și a doi pasageri din vehiculele acestora, respectiv un bărbat de 38 de ani, pasager în autoturismul condus de femeie, și o femeie de 68 de ani, pasageră în vehiculul condus de cetățeanul străin.

Din nefericire, pasagerul de 38 de ani a decedat.

Toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto străin a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero.

Întrucât starea de sănătate a conducătoarei auto nu a permis testarea la fața locului, acesteia îi vor fi recoltate probe biologice.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și a împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul rutier.

Pe durata desfășurării cercetărilor la fața locului, traficul în zonă este blocat, participanților la trafic fiindu-le recomandat să utilizeze rute ocolitoare.

