FOTO, VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

De

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 12.10, în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie. O mașină a intratîn in zidul pasajului spre Parcul Unirii.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe bulevardul 1 Decembrie.

În accident este implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

