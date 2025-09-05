FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

Un accident cumplit s-a produs vineri la prânz pe Drumul Național 79.

Potrivit IPJ Arad, vineri, 5 septembrie 2025, în jurul orei 13:20, polițiștii arădeni au fost sesizați despre un accident grav, pe DN 79, în afara localității Șimand.

În urma impactului o persoană și-a pierdut viața, iar alte 5 au fost transportate la spital (2 persoane în stare gravă).

„Trafic blocat pe DN 79 la Șimand (AR). A avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule.

A intervenit elicopterul SMURD. Se estimează reluarea circulației în condiții normale la ora 17.00”, a transmis DRDP Timișoara.

UPDATE, IPJ Arad, ora 15.45: Traficul a fost reluat, se circulă pe ambele sensuri de mers.

