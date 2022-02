FOTO| ACCIDENT CUMPLIT cu 45 de persoane implicate, pe DN6: Un autobuz, un microbuz și un autoturism s-au ciocnit

Gheorghe Valentin Rotar: „Avem obiective foarte îndrăznețe care vor marca viața comunității blăjene pentru următorii 50-75 de ani”

Invitat miercuri, 9 februarie la Radio Unirea FM, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar a vorbit printre altele și despre obiectivele administrației locale și planurile de viitor pentru proiectele care vor marca comunitatea pentru următorii 50-75 de ani.

Din bugetul total al municipiului Blaj pe 2022, de aproximativ 110 milioane lei, peste 50% reprezintă investiții și reparații capitale, inclusiv proiectele derulate pe fonduri europene.

„Avem peste 55% din total buget cheltuieli de investiții și fonduri europene și peste 75% din veniturile primăriei sunt din mediul privat, adică de la agenți economici, impozite, taxe pe clădiri, terenuri, suprafețe pe care le dețin plus cota de impozit de 63% din impozitul pe venit pe salarii, deci sunt niște cifre care ne arată clar dezvoltare economică a Blajului și faptul că noi ca unitate mică încercăm să nu dăm cu piciorul acestei situații favorabile. Orașele mici ca Blajul, în istoria dezvoltării lor au demonstrat că nu de multe ori li se ivește asemenea șansă.

Efectul boom-ului economic ar fi păcat să nu fie cuplat cu un boom administrativ, adică în obiective de investiții care să dăinuie și să rămână zeci sau sute de ani și nu sunt vorbe, sunt lucruri pe care le construim și vă spun sincer că tot ce am realizat la Blaj până acum ca dezvoltare administrativă, nu reprezintă decât 25% din ceea ce avem în plan să realizăm. Deci ceea ce vedeți dumneavoastră să știți că e doar 205%, pentru că avem obiective foarte îndrăznețe de dezvoltare administrativă care vor marca cu siguranță viața pentru următorii 25, 50, 75 de ani a comunității blăjene.

Am pornit de la indicatori simpli, canalizare, gaz, apă, toate construite sau schimbate în ultimii 15 ani. Nu putem concepe un oraș fără stație de epurare și nu putem concepe un oraș ca și Blajul fără ca școlile respective să fie puse la punct. Avem 5.000 de elevi aproape, de la învățământul primar până la liceu. Nu putem concepe o viață normală în ziua de astăzi fără un spital corect. Am încercat și încercăm și acolo să facem niște investiții masive și să știți că în ultima vreme am făcut niște investiții foarte mari și pot afirma că raportat la spitale de gradul 4 în categoria în care suntem noi, cu siguranță suntem în primii trei dacă nu chiar primii.

Tot așa am plecat de la faptul că nu poate exista Blajul fără parte culturală, ma refer la Palatul Cultural, Câmpia Libertății și Casa de Cultură și celelalte cămine culturale pe care le-am realizate în satele aparținătoare.

Lucrăm acum la o bibliotecă pe fonduri europene, Sala Polivalentă anul acesta o vom finaliza. Avem obiective de investiții care marchează viața comunității pe cel puțin 100 de ani. Sunt obiective de mare infrastructură cu care suntem în desfășurare sau le avem în obiectiv. Cam acesta e modul de gândire al aceste administrații”, a spus primarul Blajului, Gheorghe Valentin Rotar.