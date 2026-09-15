Foto: Abrudeanul Ovidiu Bic, prima reușită stagională pentru „U” Cluj! Alba în Superligă: și Andrei Cordea (CFR Cluj), gol în etapa a opta!

Abrudeanul Ovidiu Bic, prima reușită stagională pentru „U” Cluj! Alba în Superligă: și Andrei Cordea (CFR Cluj) a înscris în etapa a opta!

Și abrudeanul Ovidu Bic a spart gheața în ediția curentă: gol cu capul (31) în confruntarea „U” Cluj – Oțelul Galați 3-0.

Aiudeanul Andrei Cordea este cel mai în formă jucător din Alba care activează pe prima scenă fotbalistică, chiar dacă, recent, a ratat un transfer la campioana Universitatea Craova. Acesta a deschis scorul cu un șut de senzație (10), în disputa pierdută de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe (1-3), și este golgheterul formației din „Gruia”, cu 5 reușite stagionale (integralist, a strâns 655 de minute). În premieră în acest sezon, Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) a fost rezervă la trupa lui Șumudică.

Și abrudeanul Ovidu Bic a spart gheața în ediția curentă: gol cu capul (31) în confruntarea „U” Cluj – Oțelul Galați 3-0. Mijlocașul din Alba (8 meciuri, 660 de minute) a fost pentru al șaselea joc consecutiv integralist în distribuția „șepcilor roșii”, desemnat vedeta meciului și inclus în echipa etapei alcătuită de LPF. Vicecampioana învinge după 3 insuccese, iar gălățenii pierd al doilea meci la rând (un punct în 3 etape).

În schimb, un alt aiudean, antrenorul Bogdan Andone trece printr-o perioadă de criză cu FC Argeș (doar remiză acasă, cu FC Botoșani, deși adversarii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 68). Moldovenii au 4 etape fără eșec (8 puncte), iar „vulturii violeți” nu s-au impus de 5 întâlniri (două puncte acumulate).

La Miercurea Ciuc, duel între doi jucători din județ, la confruntarea FK Csikszereda – Dinamo 1-3. „Câinii roșii” rămân lideri, cu o serie de 8 jocuri fără eșec (20 de puncte din 24 posibile, n-au pierdut din 19 iulie, runda inaugurală). Zlătneanul Andrei Mărginean, convocat în premieră la prima reprezentativă, a strâns toate minutele (9 prezențe, 751 de minute). „Lanterna roșie”, cu 4 eșecuri consecutive, și un singur punct acumulat, l-a avut în formula de start pe Răzvan Trif, jucătorul de bandă din Jidvei. Acesta a fost înlocuit în minutul 13, din pricina unei accidentări (8 meciuri, 560 de minute). De asemenea blăjeanul Victor Oniga (16 ani), convocat, la rându-i, în premieră, la echipa națională Under 17, a fost pentru a doua oară în acest sezon, rezervă la ciucani.

Nou-promovata Corvinul Hunedoara, la ultimul meci la Arad (se va muta la Petroșani), a pierdut în fața campioanei Universitatea Craiova (0-1), dar echipa lui Florin Maxim a oferit o prestație de apreciat. Albaiulianul Florin Ilie nu a evoluat la gazde, rămânând pe bancă (11 minute în ultimele 4 întâlniri; totalizează 6 jocuri și 342 de minute). „Corbii albaștrii” au două eșecuri succesive, numai două puncte în ultimele 4 reprezentații și au suferit primul eșec intern. Campioana a bifat primul succes extern și primul meci pe terenuri străine în care nu a luat gol. Farul Constanța este pe val, cu o victorie, după 4 remize consecutive, cu UTA Arad („Bătrâna Doamnă” avea 3 întâlniri fără eșec). Petrolul Ploiești continuă să uimească, cu 3 runde imbatabile, ultimul rezultat fiind o remiză pe „Arena Națională”, revenită după multă vreme în circuit. FCSB a luat un punct, după 3 eșecuri la rând, la finele unui meci spectaculos (0-1, 2-2, 2-2), cu „lupii galbeni”!

Foto: U Cluj, sportpictures.ro

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