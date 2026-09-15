Foto: Abrudeanul Ovidiu Bic, prima reușită stagională pentru „U” Cluj! Alba în Superligă: și Andrei Cordea (CFR Cluj), gol în etapa a opta!
Abrudeanul Ovidiu Bic, prima reușită stagională pentru „U” Cluj! Alba în Superligă: și Andrei Cordea (CFR Cluj) a înscris în etapa a opta!
Și abrudeanul Ovidu Bic a spart gheața în ediția curentă: gol cu capul (31) în confruntarea „U” Cluj – Oțelul Galați 3-0.
Citește și: Update Video | Aiudeanul Andrei Cordea, gol superb, direct la vinclu, în SuperLiga: Reușită de generic în meciul jucat de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe
Aiudeanul Andrei Cordea este cel mai în formă jucător din Alba care activează pe prima scenă fotbalistică, chiar dacă, recent, a ratat un transfer la campioana Universitatea Craova. Acesta a deschis scorul cu un șut de senzație (10), în disputa pierdută de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe (1-3), și este golgheterul formației din „Gruia”, cu 5 reușite stagionale (integralist, a strâns 655 de minute). În premieră în acest sezon, Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) a fost rezervă la trupa lui Șumudică.
Și abrudeanul Ovidu Bic a spart gheața în ediția curentă: gol cu capul (31) în confruntarea „U” Cluj – Oțelul Galați 3-0. Mijlocașul din Alba (8 meciuri, 660 de minute) a fost pentru al șaselea joc consecutiv integralist în distribuția „șepcilor roșii”, desemnat vedeta meciului și inclus în echipa etapei alcătuită de LPF. Vicecampioana învinge după 3 insuccese, iar gălățenii pierd al doilea meci la rând (un punct în 3 etape).
În schimb, un alt aiudean, antrenorul Bogdan Andone trece printr-o perioadă de criză cu FC Argeș (doar remiză acasă, cu FC Botoșani, deși adversarii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 68). Moldovenii au 4 etape fără eșec (8 puncte), iar „vulturii violeți” nu s-au impus de 5 întâlniri (două puncte acumulate).
La Miercurea Ciuc, duel între doi jucători din județ, la confruntarea FK Csikszereda – Dinamo 1-3. „Câinii roșii” rămân lideri, cu o serie de 8 jocuri fără eșec (20 de puncte din 24 posibile, n-au pierdut din 19 iulie, runda inaugurală). Zlătneanul Andrei Mărginean, convocat în premieră la prima reprezentativă, a strâns toate minutele (9 prezențe, 751 de minute). „Lanterna roșie”, cu 4 eșecuri consecutive, și un singur punct acumulat, l-a avut în formula de start pe Răzvan Trif, jucătorul de bandă din Jidvei. Acesta a fost înlocuit în minutul 13, din pricina unei accidentări (8 meciuri, 560 de minute). De asemenea blăjeanul Victor Oniga (16 ani), convocat, la rându-i, în premieră, la echipa națională Under 17, a fost pentru a doua oară în acest sezon, rezervă la ciucani.
Nou-promovata Corvinul Hunedoara, la ultimul meci la Arad (se va muta la Petroșani), a pierdut în fața campioanei Universitatea Craiova (0-1), dar echipa lui Florin Maxim a oferit o prestație de apreciat. Albaiulianul Florin Ilie nu a evoluat la gazde, rămânând pe bancă (11 minute în ultimele 4 întâlniri; totalizează 6 jocuri și 342 de minute). „Corbii albaștrii” au două eșecuri succesive, numai două puncte în ultimele 4 reprezentații și au suferit primul eșec intern. Campioana a bifat primul succes extern și primul meci pe terenuri străine în care nu a luat gol. Farul Constanța este pe val, cu o victorie, după 4 remize consecutive, cu UTA Arad („Bătrâna Doamnă” avea 3 întâlniri fără eșec). Petrolul Ploiești continuă să uimească, cu 3 runde imbatabile, ultimul rezultat fiind o remiză pe „Arena Națională”, revenită după multă vreme în circuit. FCSB a luat un punct, după 3 eșecuri la rând, la finele unui meci spectaculos (0-1, 2-2, 2-2), cu „lupii galbeni”!
Foto: U Cluj, sportpictures.ro
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