ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei și au dat 20 avertismente în urma controalelor din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 07.09.2026-11.09.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 28
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 712
– femei: 491
Număr deficienţe constatate: 59
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 2
– 2 amenzi în cuantum de 6000 lei.
Principalele deficienţe constatate în controale :
- nu au fost remunerate cu sporul prevăzut de lege, orele prestate în timpul nopții;
- nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;
- neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
- nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
- contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 11
Număr deficienţe constatate: 21
Număr de măsuri dispuse: 21
Angajatori sancționați: 11
Nr. sancţiuni aplicate: 21
– 1 amendă – 4000 lei
– 20 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.
- Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății.
- Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
- Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
- Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie
Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie Un bărbat de 32 de ani din Teiuș a fost reținut, pentru 24 de ore, de oamenii legii după ce s-a apropiat de o femeie, în vârstă de […]
Foto | Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450 O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi la Grand Prix Romania, etapa de șah rapid de la Craiova, locul 1 la categoria de rating 2450. Sportivul CSM […]
Foto | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor
Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia sunt implicați, începând de săptămâna trecută, în activități de curățare în zonele de colectare a deșeurilor. Claudiu Nemeș, directorul executiv la Direcția Întreținerea Domeniului Public și Privat din cadrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Benzinării moderne deschise pe Autostrada Transilvania: Unde sunt amplasate cele două noi spații
Benzinării moderne deschise pe Autostrada Transilvania: Unde sunt amplasate cele două noi spații Două benzinării moderne au fost deschise oficial,...
Casele teritoriale de pensii, obligate să reanalizeze și să rezolve contestațiile dosarelor de pensionare în 45 de zile. Proiectul adoptat de Senat
Casele teritoriale de pensii, obligate să reanalizeze și să rezolve contestațiile dosarelor de pensionare în 45 de zile. Proiectul adoptat...
Știrea Zilei
Video | Un minor de 15 ani, băut și fără permis, a furat o mașină și a provocat accidentul din Sebeș, în urma căruia autoturismul a intrat într-o casă și a luat foc: Tânărul a fost transportat la spital
Un minor de 15 ani, băut și fără permis, a furat o mașină și a provocat accidentul din Sebeș, în...
FOTO | Un gest de suflet făcut de comunitatea din Ghirbom pentru o familie greu încercată: O mamă singură cu 5 copii a primit electrocasnice, îmbrăcăminte și bani de rechizite
Un gest de suflet făcut de comunitatea din Ghirbom pentru o familie greu încercată: O mamă singură cu 5 copii...
Curier Județean
Video | Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie
Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai...
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026....
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...