FOTO | 25 de exemplare de vultur sur, aduse în Munții Făgăraș din Spania: Regii înălțimilor dispăruseră de peste 70 de ani din fauna României

25 de exemplare de vultur sur, aduse în Munții Făgăraș din Spania: Regii înălțimilor dispăruseră de peste 70 de ani din fauna României
25 de exemplare de vultur sur (Gyps fulvus) au fost aduse în Munții Făgăraș în martie 2026, într-un proiect de reintroducere a speciei în România.
Exemplarele au fost aduse din Spania.
Vulturii suri, adevărați regi ai înălțimilor, fost plasați într-o volieră de aclimatizare în vecinătatea comunei Rucăr, din județul Argeș.
După perioada de adaptare, vor fi eliberați treptat în natură.
Vulturul sur a dispărut din România de peste 70 de ani. Dispariția s-a datorat vânătorii și distrugerii habitatului.
„Acești „sanitari ai naturii” sunt esențiali pentru un ecosistem sănătos, prevenind răspândirea bolilor. La Grădina Zoologică din Târgu Mureș, suntem mândri să fim alături de acest proiect! În prezent, găzduim 4 exemplare superbe de vultur sur (Gyps fulvus). Vizitându-ne, puteți observa îndeaproape măreția acestor păsări (anvergura aripilor de 2,5 metri!) și puteți învăța despre importanța protejării lor. Cine știe, poate în viitor, puii născuți la noi vor zbura și ei deasupra crestelor carpatine!”, au precizat reprezentanții Grădinii Zoologice din Târgu Mureș.
foto: Târgu Mureș Zoo
