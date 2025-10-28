Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | 200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților: Eveniment special pe 1 Decembrie 2025

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților

200 de stejărei din ediția jubiliară 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu vor fi scoși la licitație pe 1 Decembrie 2025.

Cele 200 de exemplare de stejari provin de la Stejarul lui Avram Iancu din Blaj.

Acțiunea e derulată în parteneriat de Rotary Club Blaj și Rotary Club Art Nouveau Oradea.

Citește și: FOTO: Stejarul lui Avram Iancu, un bătrân de peste 600 de ani, își spune liniștit povestea în centrul Blajului. Locul unde ”Crăișorul Munților” doinea din fluier

Stejarul lui Avram Iancu din „Mica Romă” este un adevărat monument al naturii. Falnic, măiestuos și viguros, bătrânul arbore stă și-și spune liniștit povestea oricărui trecător doritor prin ”Mica Romă”.

Cu o circumferință de aproape 6 metri, rădăcini adânc înfipte în pământ și o tulpină puternică, arborele vechi de peste 600 de ani ascunde sub coronamentul său legende și povești… nemuritoare.

Se spune că la poalele acestui stejar s-ar fi semnat ”Tratatul de la Blaj” între reprezentanții Imperiului Habsburgic și ultimul principe ardelean, Mihai Apaffi al II-lea (1676-1713). Documentul a marcat practic pierderea independenței Transilvaniei și intrarea sub autoritatea monarhiei austriece.

stejarul lui avram iancu01Tot sub bogata coroană a stejarului a definitivat planurile orașului în primăvara anului 1737 și episcopul Ioan Inochentie Micu Klein, întemeietorul Blajului românesc.

Cea mai frumoasă legendă se leagă însă de Revoluția de la 1848, fiindu-i dată această denumire în amintirea celor peste 6.000 de moți prezenți la Blaj la adunări. Prieten din copilărie cu mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu, Avram Iancu l-a vizitat deseori, în ultimii săi ani de viaţă, pe acesta la Blaj. Amândoi, înflăcărați patrioți, obișnuiau să-și petreacă zile întregi, mai ales vara, la umbra acestui stejar discutând problemele istorice, culturale și politice cu care se confruntau românii din Transilvania.

În semn de omagiu faţă de ‘Crăişorul Munţilor’, după 1849, localnicii au denumit stejarul după numele acestuia. Se mai spune că la umbra bătrânului copac, Avram Iancu obișnuia să stea și să cânte cântece de jale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Sandu Roșca, din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025: ,,Am potcovit caii și la armată”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

28 octombrie 2025

De

Sandu Roșca din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025 : ,,Am potcovit caii și la armată” Ediția a 21-a a manifestării „Tropote în Țara Vinului”, desfășurată pe data de 26 octombrie, la Micești, nu ar fi fost completă fără veteranul probei de tracțiune, Sandu Roșca din Pâclișa. Ziarul Unirea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Un transport agabaritic de 55 de tone va trece prin județul Alba. TRASEUL complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

28 octombrie 2025

De

Un transport agabaritic de 55 de tone va trece prin județul Alba. Pe unde va circula Un transport agabaritic va trece în perioada 28 octombrie – 6 noiembrie și prin județul Alba, mai exact, zona Sebeș. Traseul complet este următorul: Cluj Napoca – DN 1F – Nădășelu – A3 – Turda – A10 – Sebeș […]

Citește mai mult

Curier Județean

COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele afectate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

28 octombrie 2025

De

COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele afectate. Cât va dura Meteorologii ANM au emis o avertizare nowcasting de vânt puternic pentru mai multe zone din Alba, astăzi, 28 octombrie, care o să afecteze mai multe zone din județ. Citește și: VIDEO […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară”

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară” Sistemul de...
Actualitateacum 4 ore

Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind evoluția cazurilor și a deceselor

Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind decesele Virusul SARS-CoV-2 continuă să facă victime în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Youkan’na, celebrul câine de salvare de la Salvamont Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”

Youkan’na, celebrul câine de salvare de la Salvamont Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și...
judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 10 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 7 minute

VIDEO | Sandu Roșca, din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025: ,,Am potcovit caii și la armată”

Sandu Roșca din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025 : ,,Am potcovit caii și...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | 200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților: Eveniment special pe 1 Decembrie 2025

200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 11 ore

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm de populație

28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea