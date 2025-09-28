FOTO | 2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul „Dacian Fall 2025”, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, intră în România.

Intrarea în țară se face începând de sâmbătă, 27 septembrie 2025, până marți, 30 septembrie 2025, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

„Dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiu DACIAN FALL 2025”, sună mesajul adresat populației de reprezentanții ministerului Apărării Naționale.

Exercițiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.

Exercițiul va avea loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025.

Vor fi implicați 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice, din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Secvențele de instruire vor avea loc pe teritoriul României și al Bulgariei.

