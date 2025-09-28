Rămâi conectat

Actualitate

FOTO | 2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul „Dacian Fall 2025”, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, intră în România.

Intrarea în țară se face începând de sâmbătă, 27 septembrie 2025, până marți, 30 septembrie 2025, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

„Dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiu DACIAN FALL 2025”, sună mesajul adresat populației de reprezentanții ministerului Apărării Naționale.

Exercițiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.

Exercițiul va avea loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025.

Vor fi implicați 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice, din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Secvențele de instruire vor avea loc pe teritoriul României și al Bulgariei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

28 septembrie 2025

De

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți În România, universitățile de stat urmează, de regulă, o structură unitară a anului de studiu, iar pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2025 | Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

28 septembrie 2025

De

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări Mulți pensionari au scos bani din buzunar pentru adeverințele de recalculare a pensiilor, dar, deocamdată, statul român nu are resurse să le majoreze efectiv. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va cere fonduri suplimentare prin rectificarea bugetară, însă nu poate […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Ultim omagiu adus în Catedrala „Sfânta Treime”

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

27 septembrie 2025

De

Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Citește și: 29 septembrie 2025 | Președintele Nicușor Dan, la Blaj, la funeraliile […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 45 de minute

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor...
Actualitateacum 3 ore

FOTO | 2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”: Evoluție impresionantă

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket” Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj...
Ştirea zileiacum 3 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 24 de minute

INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism

INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28...
Curier Județeanacum 14 ore

VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe

INCENDIU în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe Un incendiu s-a produs în seara zilei de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu

28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea