Actualitate

FOTO | 18 aprilie 2026, o zi în care nu s-a produs nici măcar un accident rutier pe DN 7: Acțiune de efect a polițiștilor rutieri din Alba și alte 7 județe

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Ziua de sâmbătă, 18 aprilie 2026, a fost tottal lipsită de accidente rutiere pe Drumul Național (DN) 7. 

Acțiunea concertată a polițiștilor rutieri din ziua amintită de pe DN 7 s-a dovedit a fi de efect.

„La acțiunea desfășurată pe DN7 au participat colegii noștri din județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Alba și Arad.

Avem câteva dintre rezultate:

*414 testări pentru alcool și 15 drugteste efectuate

*869 de sancțiuni contravenționale aplicate

*81 de permise de conducere reținute

Iar cel mai important, din nou: 0 accidente rutiere.

Astfel de acțiuni se desfășoară constant, pentru un trafic mai sigur!”, a transmis Poliția Română.

foto: Poliția Română

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PSD, plângere la parchet și CNCD după imaginile din online în care liderii social-democrați sunt comparați cu șobolanii. Surse

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

20 aprilie 2026

De

PSD, plângere la parchet și CNCD după imaginile din online în care liderii social-democrați sunt comparați cu șobolanii. Surse PSD se pare că intenționează să depună o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și la parchet, potrivit Realitatea Plus. Decizia ar fi fost luată după ce în mediul online au apărut zeci de meme-uri […]

Citește mai mult

Actualitate

Nicușor Dan: „Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 aprilie 2026

De

Nicușor Dan: „Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România” „Sper să găsim o formulă pentru a continua o guvernare prooccidentală în România”, a declarat, luni, 20 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan. Șeful statului a admis că vor uma „turbulențe politice” în România. „Se vor întâmpla niște lucruri în seara […]

Citește mai mult

Actualitate

Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

20 aprilie 2026

De

Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții Cluj-Napoca devine primul oraș din România care aplică reguli pentru folosirea trotinetelor electrice de închiriat după ce numărul accidentelor a crescut semnificativ. „La Cluj-Napoca vor fi introduse, […]

Citește mai mult