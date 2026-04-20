FOTO | 18 aprilie 2026, o zi în care nu s-a produs nici măcar un accident rutier pe DN 7: Acțiune de efect a polițiștilor rutieri din Alba și alte 7 județe

18 aprilie 2026, o zi în care nu s-a produs nici măcar un accident rutier pe DN 7: Acțiune de efect a polițiștilor rutieri din Alba și alte 7 județe

Ziua de sâmbătă, 18 aprilie 2026, a fost tottal lipsită de accidente rutiere pe Drumul Național (DN) 7.

Acțiunea concertată a polițiștilor rutieri din ziua amintită de pe DN 7 s-a dovedit a fi de efect.

„La acțiunea desfășurată pe DN7 au participat colegii noștri din județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Alba și Arad.

Avem câteva dintre rezultate:

*414 testări pentru alcool și 15 drugteste efectuate

*869 de sancțiuni contravenționale aplicate

*81 de permise de conducere reținute

Iar cel mai important, din nou: 0 accidente rutiere.

Astfel de acțiuni se desfășoară constant, pentru un trafic mai sigur!”, a transmis Poliția Română.

foto: Poliția Română

