FOTO | Amenzi de aproape 2.000 de lei pentru trotinetiștii din Cugir care nu au respectat normele de utilizare: Ce nereguli au depistat și sancționat polițiștii locali

Amenzi de aproape 2.000 de lei pentru trotinetiștii din Cugir care nu au respectat normele de utilizare: Ce nereguli au depistat și sancționat polițiștii locali

Polițiștii locali din Cugir au dat amenzi de aproape 2.000 de lei pentru trotinetiștii din oraș care nu au respectat normele de utilizare ale trotinetelor și bicicletelor electrice.

Poliția Locală Cugir desfășoară permanent acțiuni de verificare și monitorizare a modului în care sunt utilizate trotinetele electrice și bicicletele pe raza orașului, având ca obiectiv creșterea siguranței participanților la trafic și prevenirea producerii accidentelor.

Polițiștii locali au desfășurat acțiuni de verificare a respectării normelor privind utilizarea trotinetelor electrice și bicicletelor în mai multe zone ale orașului, în special pe arterele intens circulate (pistele de biciclete).

În urma verificărilor au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale, în conformitate cu H.C.L. nr. 249/2025 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Publică și Gospodărire a Orașului Cugir:

-în data de 14.06.2026, ora 18:10, 1 PV – 200 lei, pentru transportul pasagerilor pe trotineta electrică;

-în data de 15.06.2026, ora 18:45, 1 PV – 200 lei, pentru transportul pasagerilor pe bicicleta electrică;

-în data de 20.06.2026, ora 21:43, 1 PV – 1200 lei, pentru transportul pasagerilor (de aproximativ 3 ani) pe trotineta electrică, totodată, fără a respecta direcția de deplasare.

-în data de 05.07.2026, ora 18:49, 1 PV – 200 lei, pentru transportul pasagerilor pe trotineta electrică.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 1.800 de lei.

Poliția Locală Cugir atrage atenția cetățenilor asupra faptului că:

– Se interzice conducerea de mopede, biciclete și trotinete electrice pe drumurile publice, fără respectarea condiției legale privind vârsta (cel puțin 16 ani în cazul mopedelor și cel puțin 14 ani în cazul bicicletelor și trotinetelor electrice);

– Este interzis transportul pasagerilor pe trotineta electrică ori bicicletă;

– Să conducă bicicletele și trotinetele electrice numai pe pista de biciclete, acolo unde drumul public este prevăzut cu pistă de biciclete semnalizată și marcată corespunzător, și doar pe sensul de deplasare conform marcajului de pe pistă.

– Este interzisă conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roți (biciclete, mopede, motociclete), fără a se asigura contactul cu partea carosabilă/solul pe ambele roți;

– Este interzisă conducerea pe drumurile publice a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, fără a fi echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente sau vestă reflectorizantă. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare;

Vor continua acțiuni de verificare a respectării normelor privind utilizarea bicicletelor și trotinetelor electrice, în vederea evitării evenimentelor nedorite atât în rândul utilizatorilor, cât și a celorlalți participanți la trafic, respectiv a pietonilor.

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