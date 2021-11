FOTO| 12 perechi de frați, dintre care trei perechi de gemeni, învață în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Noua tulpină Omicron este de 5 ori mai infecțioasă decât Delta. Răzvan Cherecheș: „Rata de creștere este incredibilă”

Vineri, 26 noiembrie, Ursula von der Leyen a ținut o conferința de presă prin care și-a exprimat îngrijorarea legată de noua variantă COVID. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) s-a reunit vineri cu ușile închise pentru a evalua situația epidemiologică ca urmare a identificării noii variante Covid-19 în Africa de Sud, pe fondul temerilor că aceasta ar fi și cea mai agresivă dintre tulpinile noului coronavirus.

Concluzia: „Această variantă Omicron are un număr mare de mutații, dintre care unele sunt îngrijorătoare”, a spus OMS într-un comunicat publicat vineri.

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică: „sper cu disperare să nu se confirme datele inițiale”

Răzvan Cherecheș: „Rata de creștere pentru noua tulpină Omicron este incredibilă – vedeți cu roșu.Dacă datele inițiale se confirmă – noua tulpină este de 5 (cinci) ori mai infecțioasă decât Delta – creștere cu 500% mai mare. Sper cu disperare să nu se confirme datele inițiale. Dacă are și potențialul de a evada imunologic (nu mai suntem protejați de infecția anterioară sau vaccinuri), ajungem din nou în punctul 0”, a scris pe social media expertul în sănătate publică.

Ar putea fi o imagine cu text care spune „A new variant is spreading rapidly in South Africa, and appears to be out- competing other variants much faster than previous variants of concern did Share of all sequenced cases* in South Africa accounted for by each variant, by number of days since it passed 1% 100% 80 B.1.1.529 60 40 Delta 20 Beta 0 days since emergence 25 Growth 3.1 529 is modelled from SGTF data rather than full genomic sequences Source: FT analysis of data from Gisaid and the South African National Health Laboratory Service ©FT 50 75 100”

S-a avansat ipoteza ca vaccinurile anti -Covid bazate pe primele versiuni ale Covid-19 și chiar ale variantei Delta să nu mai fie eficiente: Trebuie să administrăm pacienților Covid-19 care suferă de infecții cronice antivirale pentru a limita efectele sau ne întoarcem de unde am plecat, mai spune expertul

Autoritățile globale au reacționat vineri faţă de noua variantă de coronavirus detectată în Africa de Sud. UE și Regatul Unit sunt printre cei înăspresc controalele la frontieră, în timp ce oamenii de știință caută să afle dacă mutația este rezistentă la vaccin.

Au fost raportate 100 de secvențe ale variantei Omicron

Ar dura câteva săptămâni pentru a determina transmisibilitatea variantei și eficacitatea vaccinurilor și a terapiei împotriva acesteia, a spus el, menționând că până acum au fost raportate 100 de secvențe ale variantei. Oamenii ar trebui să continue să poarte măști ori de câte ori este posibil, să evite adunările mari, să aerisească încăperile și să mențină igiena mâinilor, a declarat purtătorul de cuvânt Christian Lindmeier.

„Nu știm încă prea multe despre ea. Ceea ce știm este că această variantă are un număr mare de mutații. Și îngrijorarea este că atunci când avem atât de multe mutații, poate avea un impact asupra modului în care se comportă virusul”, a spus Maria Van Kerkhove , epidemiolog și responsabil tehnic al OMS pentru Covid-19.