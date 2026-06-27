FOTO | 11 clasări pe primul loc pentru dansatoarele de la Școala de Dans Chirilă la „Europenele” de dans de la Balaton: O poveste despre dans, prietenie și… fericire

11 clasări pe primul loc pentru dansatoarele de la Școala de Dans Chirilă la „Europenele” de dans de la Balaton: O poveste despre dans, prietenie și… fericire

În perioada 22–29 iunie 2026, la Balaton se desfășoară cea de-a XVI-a ediție a Campionatelor Europene de Dans MLTSZ, competiție cu participarea sportivilor din 4 țări – Ungaria, Slovacia, Cehia și România.

11 locuri I, un loc II, 2 locuri III și 8 Premii Speciale este bilanțul extraordinar cu care Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia încheie cea de-a șaptea participare la această competiție, unde a fost reprezentată cu mândrie de trei echipe – Apulum Dance, Spirit Liber și Gymnastic Queens.

Cele 30 de sportive au evoluat pe scenă în 14 coregrafii: 7 de grup, 4 solo și 3 duo.

„Rezultatele sunt impresionante și ne onorează, însă dincolo de medalii, ele reprezintă răsplata anilor de muncă, disciplină, emoții și visuri transformate în realitate:

Apulum Dance – Grease loc I, Ancient Greek loc I

Spirit Liber – Country loc I, Spiders loc I, Generation – She Made Me Monster loc I

Gymnastic Queens – Wizard of Oz loc I, Angels by the Wings loc I

Alexa Chirilă – solo Underground loc I

Silent Cut loc I

Szackacs Antonia – solo Haha loc II

Andreica Maria – solo Breath loc III

duo Băla Carla și Mihețiu Raluca – loc I

duo Pușcaș Nicol și Popescu Ema – loc I

duo Perju Sofia și Stoian Anastasia – loc III”, ne-a transmis de la fața locului Bianca Chirilă, instructorul acestor sportive.

Premii speciale pentru cele mai bune coregrafii din concurs pe gen (dintr-un total de 960 de coregrafii prezentate în cele 4 zile!) au fost acordate pentru: Alexa Chirilă, duo-ul Ema & Nicol, precum și pentru coregrafiile Grease, Ancient Greek, Spiders, She Made Me Monster, Wizard of Oz.

Un alt premiu special i-a fost înmânat instructorului Bianca Chirilă, pentru creațiile coregrafice deosebite prezentate în acest concurs. Astfel, cu participarea la cea de-a XI-a competiție din acest an școlar, Școala de Dans Chirilă încheie cel de-al XXIV-lea an de activitate”, au transmis Bianca și Alex Chirilă.

„Suntem foarte mândri, împliniți dar și obosiți. La fel ca ultimii 5 ani, și acest an a fost unul greu și plin de evenimente. Pregătirea coregrafiilor în afara spațiului de antrenament, repetițiile și sutele de ore de muncă, organizarea evenimentelor și participările la competiții ne fac viața frumoasă și antrenantă, dar și epuizantă la final de ciclu școlar.

Ne bucurăm că am încheiat cu brio un alt an și le mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această frumoasă poveste – sportivi, familiile acestora, prieteni și susținători. Pentru școala noastră urmează două luni de vacanță, urmând ca din septembrie să revenim cu forțe proaspete pentru a scrie noi file artistice”, au încheiat „transmisiunea” pentru ziarulunirea.ro din Balaton Bianca și Alex Chirilă, instructorii școlii de dans care le poartă numele.