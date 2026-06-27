FOTO | 11 clasări pe primul loc pentru dansatoarele de la Școala de Dans Chirilă la „Europenele” de dans de la Balaton: O poveste despre dans, prietenie și… fericire
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara)
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara) Detașamentul de pompieri Sebeș din cadrul ISU Alba intervine în acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe raza localității Curpeni, a transmis ISU Alba sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 15.47. Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă […]
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între două mașini pe strada Vasile Goldiș. Stâlp lovit în plin
ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între două mașini pe strada Vasile Goldiș. Stâlp lovit în plin Detașamentul de pompieri Alba Iulia din cadrul ISU Alba intervine în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru gestionarea operativă a unei situații de urgență generate de un accident rutier produs […]
UPDATE FOTO | INCENDIU în Henig: Baloți de paie cuprinși de flăcări
INCENDIU în Henig: Baloți de paie cuprinși de flăcări Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în aceste momente în localitatea Henig pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai mulți baloți de paie, a anunțat ISU Alba sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 14.17. Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, la fața locului au fost alocate […]
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Actualitate
VIDEO | Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor
Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de...
Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare
Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare Ministerul Sănătăţii a transmis o serie...
Știrea Zilei
VIDEO | Cine este Prima Regină a Rozelor din Aiud: A fost încoronată la Sărbătoarea Rozelor 2026
Cine este Prima Regină a Rozelor din Aiud: A fost încoronată la Sărbătoarea Rozelor 2026 Imola Bakk, fiica familiei Bakk...
VIDEO | Femeie de 37 de ani, din Aiud, REȚINUTĂ pentru conducere sub influența alcoolului: A provocat un accident
Femeie de 37 de ani, din Aiud, REȚINUTĂ pentru conducere sub influența alcoolului: A provocat un accident Sâmbătă, 27 iunie...
Curier Județean
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara)
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara) Detașamentul de pompieri...
FOTO | 11 clasări pe primul loc pentru dansatoarele de la Școala de Dans Chirilă la „Europenele” de dans de la Balaton: O poveste despre dans, prietenie și… fericire
11 clasări pe primul loc pentru dansatoarele de la Școala de Dans Chirilă la „Europenele” de dans de la Balaton:...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
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Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...