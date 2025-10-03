Rămâi conectat

FOTO | 10 noi polițiști de penitenciare au depus jurământul de credință la Penitenciarul Aiud: „Este o meserie care necesită sacrificiu, dăruire și responsabilitate"

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

10 noi polițiști de penitenciare au depus jurământul de credință la Penitenciarul Aiud

Miercuri, 1 octombrie 2025, la sediul Penitenciarului Aiud a avut loc festivitatea de depunere a jurământului de credință de către 10 polițiști de penitenciare.

După parcurgerea unei perioade de 6 luni în care s-au format pentru o meserie care necesită sacrificiu, dăruire și responsabilitate, polițiștii de penitenciare au fost definitivați în funcțiile publice în care au fost numiți.

„Cu emoție și mândrie, în fața conducerii unității, a colegilor și a familiilor, aceștia și-au luat angajamentul și au jurat credință față de țară și propriile lor principii și convingeri.

Echipa Penitenciarului Aiud le dorește multă putere de muncă, curaj și mult succes în cariera profesională.

Jurământul de credință reprezintă momentul care preconfigurează construirea viitoarei cariere de polițist de penitenciare”, au transmis reprezentanții Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud.

