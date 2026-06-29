Fostul președinte al României, Traian Băsescu, reacție acidă la adresa clasei politice: Acuză lipsa unui consens pentru formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă”
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, reacție acidă la adresa clasei politice: Acuză lipsa unui consens pentru formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă”
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat luni clasa politică, afirmând că liderii partidelor evită organizarea alegerilor anticipate, dar, în același timp, nu reușesc să deblocheze procesul de formare a unui nou guvern.
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a criticat luni, într-o postare pe Facebook, pozițiile principalilor actori politici implicați în negocierile pentru formarea noului Executiv. El a subliniat că niciunul nu își asumă responsabilitatea de a ieși din actualul blocaj instituțional și că „ţara nu primeşte un guvern legitim”.
„Mai vedem la toamnă! Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit „ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat”, a scris Traian Băsescu într-un mesaj publicat pe FacebooK.
El l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, care „nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele”.
„Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea. Doar ţara nu primeşte un guvern legitim”, a mai scris Băsescu.
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