Fostul director de la Finanțe, ec. Marius Zinca, numit secretar general adjunct la Ministerul Finanţelor Publice

Economistul Marius Zinca din Alba Iulia a fost numit, prin decizie a premierului, noul secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice.

Zinca a fost numit temporar, pe o perioadă de şase luni, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban de luni, 16 martie 2020. Numirea acestuia a coincis cu ”decapitarea” aproape totală a structurilor Antifraudă din cadrul ANAF

Ec. Marius Zinca (47 de ani) a absolvit Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, a urmat Universitatea de Drept din Oradea şi are un master în Marketing, Audit şi Expertiză Contabilă la Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad. A ocupat funcția de director la Finanțele Publice, între ianuarie 2011 – iulie 2012, iar în următoarea jumătate de an a condus Biroul Vamal Alba, până în luna ianuare a următorului an.

În septembrie 2016 Marius Zinca a fost numit în funcția de subprefect al județului Alba, făcând echipă cu prefectul de atunci, jurista Mihaela Albu, reprezentantă a guvernului tehnocrat în teritoriu. El a fost ulterior înlocuit de Monica Popescu, propusă ca subprefect de către ALDE, în luna martie a anului 2017.