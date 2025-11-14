Fostul deputat Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pe un proiect dedicat turismului cultural: ”Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Brag”
Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pentru un proiect privind turismul cultural: ,,Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Braga”
Primăria Alba Iulia face parte dintr-un proiect împreună cu orașele Cracovia (Polonia), Veneția (Italia) și Braga (Portugalia), cu rolul de a implementa soluții pentru turismul cultural.
Ziarul Unirea a discutat cu Alin Igant, care face parte din echipa acestui proiect, despre scopul și ceea ce se urmărește în urma acestei colaborări între orașe:
,,Este un proiect în parteneriat cu municipalitatea din Cracovia, de implementarea a unor soluții privind turismul cultural. Proiectul mai are parteneri Veneția și Braga din Portugalia. Este vorba de niște soluții privind turismul cultural”, a explicat fostul consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-ministru din România.
Astfel, proiectul urmărește să redirecționeze atenția turiștilor din zonele cele mai frecventate ale orașului către alte spații cu potențial turistic. De exemplu, în cazul orașului Alba Iulia, se dorește diminuarea presiunii asupra Cetății Alba Carolina și valorificarea și a altor obiective care merită vizitate.
,,Municipalitatea din Cracovia propune o soluție și noi o testăm la Alba Iulia, cei din Veneția o testează acolo, în Braga la fel. E un schimb de experiență între toate aceste municipalități”, a mai explicat Alin Ignat.
El a fost recent angajat în cadrul proiectului, în urma unui concurs. Proiectul are o durată de aproximativ 3 ani și se află deja în derulare. Alin Ignat o să participe în acest proiect pe o perioadă de 1 an.
Alin Ignat a fost depuptat, în Camera Deputaților, Parlamentul României, începând din data de 14 martie 2022. A fost și consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului României, în perioada februarie 2021 – ianuarie 2022, dar și secretar de stat, în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, decembrie 2019 – februarie 2021.
Cracovia, al doilea cel mai mare oraș din Polonia
Centrul Vechi al Cracoviei (Stare Miasto) se numără printre cele mai impresionante locuri medievale din Europa și a fost o alegere evidentă pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Plin de clădiri frumoase și istorie, găzduiește, de asemenea, multe restaurante și baruri fantastice. Acestea sunt atracțiile pe care nu vrei să le ratezi, potrivit site-ului VisitKrakov.
Piața Mare a Cracoviei
Rynek Główny, cu ai săi 40.000 de metri pătrați de cafenele, muzee, repere și hoteluri, este presărată cu unele dintre cele mai magnifice exemple de arhitectură ale orașului. Un tur pietonal privat este modalitatea ideală de a afla poveștile ascunse ale acestei piețe uimitoare.
Bazilica Sfânta Maria
Veghează asupra celei de-a doua mari piețe din Europa de peste șapte secole, iar impunătoarele turnuri gotice ale Bazilicii Sfânta Maria au devenit un adevărat simbol al Cracoviei și un punct central în poveștile ce alcătuiesc trecutul mitic și istoric al orașului. Biletele pot fi achiziționate în avans prin Get Your Guide.
Rynek Underground
Unul dintre cele mai noi și, fără îndoială, cele mai importante muzee ale Cracoviei, Rynek Underground se află chiar sub piața principală. Bazat pe fundații excavate recent, datând din începuturile orașului, acest muzeu oferă o modalitate inventivă și captivantă de a descoperi istoria Cracoviei. Accesul este limitat la 300 de vizitatori simultan, așa că un tur ghidat te va asigura că poți intra în acest muzeu excelent, sporindu-ți experiența.
Hala Țesătorilor (Cloth Hall)
Considerată adesea cel mai vechi mall din lume, Hala Țesătorilor (Sukiennice) este un loc excelent pentru o plimbare și pentru achiziționarea de suveniruri. Clădirea domină piața principală și găzduiește, de asemenea, un muzeu de artă poloneză din secolul al XIX-lea.
Turnul Primăriei
Acest turn gotic este tot ceea ce a mai rămas din primăria secolului al XV-lea. Urcarea celor 70 de metri oferă o priveliște spectaculoasă asupra Centrului Vechi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO-VIDEO | Târgul de Crăciun de la Sibiu 2025 | S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta
S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta Târgul de Crăciun din Sibiu și-a întâmpinat vizitatorii vineri, 14 noiembrie 2025, în Piața Mare a orașului, care s-a umplut rapid cu sibieni și turiști dornici să descopere atmosfera ediției de anul acesta. Aprinderea festivă a luminițelor de Crăciun […]
Comunicat | STP aduce acuzații GRAVE: Primăria Alba Iulia ar fi blocat plățile către transportul public și a lăsat restanțe de aproape 10 milioane de lei. Compania spune că angajații au rămas fără salarii
STP aduce acuzații GRAVE: Primăria Alba Iulia ar fi blocat plățile către transportul public și a lăsat restanțe de aproape 10 milioane de lei. Compania spune că angajații au rămas fără salarii STP susține că primăria Alba Iulia a blocat plățile și a generat restanțe de aproape 10 milioane de lei. Compania enumeră presupuse nereguli […]
Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000 euro daune morale
Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000 euro daune morale Traian Berbeceanu, fostul comisar-șef BCCO Alba-Iulia, ar urma să primească despăgubiri de 200.000 de euro daune morale din partea Statului Român. Tribunalul Hunedoara a admis, astăzi, 14 noiembrie 2025, acțiunea civilă prin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat
Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat Tunelul Momaia, de...
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de INS
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de Institutul Național de Statistică În trimestrul...
Știrea Zilei
Fostul deputat Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pe un proiect dedicat turismului cultural: ”Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Brag”
Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pentru un proiect privind turismul cultural: ,,Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția...
FOTO-VIDEO | Târgul de Crăciun de la Sibiu 2025 | S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta
S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta Târgul de Crăciun din...
Curier Județean
Alertă în Alba: Bărbat din Balomiru de Câmp, în vârstă de 36 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit
Alertă în Alba: Bărbat din Balomiru de Câmp, în vârstă de 36 de ani, a plecat de la domiciliu și...
UPDATE FOTO | Accident rutier între Sebeș și Daia: Autotursim ieșit în afara părții carosabile. Intervin pompierii
Accident rutier între Sebeș și Daia: Autotursim ieșit în afara părții carosabile. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...