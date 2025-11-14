Fostul deputat Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pe un proiect dedicat turismului cultural: ”Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Brag”

Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pentru un proiect privind turismul cultural: ,,Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Braga”

Primăria Alba Iulia face parte dintr-un proiect împreună cu orașele Cracovia (Polonia), Veneția (Italia) și Braga (Portugalia), cu rolul de a implementa soluții pentru turismul cultural.

Ziarul Unirea a discutat cu Alin Igant, care face parte din echipa acestui proiect, despre scopul și ceea ce se urmărește în urma acestei colaborări între orașe:

,,Este un proiect în parteneriat cu municipalitatea din Cracovia, de implementarea a unor soluții privind turismul cultural. Proiectul mai are parteneri Veneția și Braga din Portugalia. Este vorba de niște soluții privind turismul cultural”, a explicat fostul consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-ministru din România.

Astfel, proiectul urmărește să redirecționeze atenția turiștilor din zonele cele mai frecventate ale orașului către alte spații cu potențial turistic. De exemplu, în cazul orașului Alba Iulia, se dorește diminuarea presiunii asupra Cetății Alba Carolina și valorificarea și a altor obiective care merită vizitate.

,,Municipalitatea din Cracovia propune o soluție și noi o testăm la Alba Iulia, cei din Veneția o testează acolo, în Braga la fel. E un schimb de experiență între toate aceste municipalități”, a mai explicat Alin Ignat.

El a fost recent angajat în cadrul proiectului, în urma unui concurs. Proiectul are o durată de aproximativ 3 ani și se află deja în derulare. Alin Ignat o să participe în acest proiect pe o perioadă de 1 an.

Alin Ignat a fost depuptat, în Camera Deputaților, Parlamentul României, începând din data de 14 martie 2022. A fost și consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului României, în perioada februarie 2021 – ianuarie 2022, dar și secretar de stat, în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, decembrie 2019 – februarie 2021.

Cracovia, al doilea cel mai mare oraș din Polonia

Centrul Vechi al Cracoviei (Stare Miasto) se numără printre cele mai impresionante locuri medievale din Europa și a fost o alegere evidentă pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Plin de clădiri frumoase și istorie, găzduiește, de asemenea, multe restaurante și baruri fantastice. Acestea sunt atracțiile pe care nu vrei să le ratezi, potrivit site-ului VisitKrakov.

Piața Mare a Cracoviei

Rynek Główny, cu ai săi 40.000 de metri pătrați de cafenele, muzee, repere și hoteluri, este presărată cu unele dintre cele mai magnifice exemple de arhitectură ale orașului. Un tur pietonal privat este modalitatea ideală de a afla poveștile ascunse ale acestei piețe uimitoare.

Bazilica Sfânta Maria

Veghează asupra celei de-a doua mari piețe din Europa de peste șapte secole, iar impunătoarele turnuri gotice ale Bazilicii Sfânta Maria au devenit un adevărat simbol al Cracoviei și un punct central în poveștile ce alcătuiesc trecutul mitic și istoric al orașului. Biletele pot fi achiziționate în avans prin Get Your Guide.

Rynek Underground

Unul dintre cele mai noi și, fără îndoială, cele mai importante muzee ale Cracoviei, Rynek Underground se află chiar sub piața principală. Bazat pe fundații excavate recent, datând din începuturile orașului, acest muzeu oferă o modalitate inventivă și captivantă de a descoperi istoria Cracoviei. Accesul este limitat la 300 de vizitatori simultan, așa că un tur ghidat te va asigura că poți intra în acest muzeu excelent, sporindu-ți experiența.

Hala Țesătorilor (Cloth Hall)

Considerată adesea cel mai vechi mall din lume, Hala Țesătorilor (Sukiennice) este un loc excelent pentru o plimbare și pentru achiziționarea de suveniruri. Clădirea domină piața principală și găzduiește, de asemenea, un muzeu de artă poloneză din secolul al XIX-lea.

Turnul Primăriei

Acest turn gotic este tot ceea ce a mai rămas din primăria secolului al XV-lea. Urcarea celor 70 de metri oferă o priveliște spectaculoasă asupra Centrului Vechi.

