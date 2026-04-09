Foști directori de instituții publice, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru un „tun” de aproape 1,4 milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Alba Iulia au finalizat rechizitoriul într-un dosar cu privire la managementul fraudulos al unor instituții publice din județul Mehedinți.

Cornel-Vasile Folescu și Adrian Bidilici, foști directori ai societății SECOM S.A. și ai DGASPC Mehedinți, au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au creat un mecanism prin care banii publici erau folosiți pentru achiziții masive de servicii de telefonie, scopul real fiind obținerea unor gadgeturi de lux pentru uz personal.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

FOLESCU CORNEL – VASILE, la data faptei director general la S.C. SECOM S.A. și în prezent deținând funcția de director implementare proiecte în cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale) și

BIDILICI ADRIAN, la data faptelor director general adjunct la S.C. SECOM S.A. și director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, iar în prezent deținând funcția de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul procurorilor, se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada iunie – decembrie 2020, inculpații Folescu Cornel-Vasile și Bidilici Adrian, în calitate de director general, respectiv director general adjunct al S.C. SECOM S.A., cu încălcarea prevederilor legale, ar fi efectuat mai multe achiziții sectoriale, concretizate în încheierea mai multor contracte de furnizare servicii de telefonie și date mobile. În baza acestor contracte ar fi fost achiziționate servicii suplimentare de voce și date mobile, precum și bunuri electronice cu plata în rate, fiind totodată majorată semnificativ valoarea abonamentelor existente, deși aceste demersuri nu erau justificate de nevoile reale de comunicare ale angajaților societății.

Prin aceste acțiuni ar fi fost cauzat un prejudiciu societății în cuantum total de 1.371.669,1 lei.

Prin acest mecanism, cei doi inculpați ar fi urmărit obținerea unor foloase materiale necuvenite, constând în telefoane mobile de ultimă generație și alte produse electronice, în valoare totală de 415.930,23 lei. Bunurile ar fi reprezentat subvenții comerciale și bonificații acordate de operatorii de telefonie mobilă în considerarea valorii ridicate a serviciilor contractate și a facturilor achitate.

Produsele electronice respective ar fi fost însușite de cei doi inculpați și utilizate în mod discreționar, fără a fi predate instituției și fără a fi înregistrate în contabilitatea și patrimoniul societății ca obiecte de inventar sau mijloace fixe.

Totodată, nu ar fi fost predate nici documentele justificative aferente (facturi fiscale, note de comandă, acte adiționale și anexe).

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a reieșit că un număr de 164 de abonamente de telefonie mobilă și date, încheiate cu operatorii de profil, nu ar fi fost repartizate niciunui angajat al societății și nu ar fi fost utilizate în scop profesional. Abonamentele respective nu ar fi înregistrat niciun trafic de voce sau date mobile pe întreaga perioadă analizată, deși costurile aferente acestora ar fi fost suportate integral din bugetul societății.

În perioada 25.01.2021 – 31.10.2023, inculpatul Bidilici Adrian, în calitate de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi realizat achiziții publice concretizate în încheierea mai multor contracte de furnizare servicii de telefonie și date mobile care ar fi generat costuri nejustificat de mari în raport de nevoile reale ale instituției publice .

Pentru aceste achiziții nu ar fi existat documente justificative din care să rezulte necesitatea și oportunitatea lor, fiind astfel cauzat un prejudiciu instituției în cuantum de 1.252.712,24 lei.

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi urmărit obținerea unor foloase materiale necuvenite, constând în telefoane mobile de ultimă generație și alte produse electronice, în valoare totală de 437.834,18 lei. Bunurile ar fi reprezentat subvenții comerciale acordate de operatorul de telefonie mobilă în considerarea volumului ridicat al serviciilor contractate și al actelor adiționale încheiate.

Potrivit probatoriului administrat, aceste bunuri ar fi fost însușite de inculpat și utilizate în mod discreționar, fără a fi înregistrate în contabilitatea și patrimoniul instituției ca obiecte de inventar sau mijloace fixe.

De asemenea, cercetările ar fi relevat că marea parte a abonamentelor de telefonie și date mobile contractate nu ar fi fost utilizate, deși erau achitate lunar de instituție, mecanismul contractual fiind folosit pentru a genera subvențiile comerciale prin intermediul cărora inculpatul ar fi beneficiat de telefoane și alte produse electronice.

S.C. SECOM S.A. s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru paguba materială provocată, respectiv față de Folescu Cornel – Vasile cu suma de 1.371.669,1 lei și față de Bidilici Adrian cu suma de 1.155.397,28 lei, la care se adaugă accesoriile legale.

D.G.A.S.P.C. Mehedinți s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpatului Bidilici Adrian cu suma de 1.252.712,24 lei, reprezentând paguba materială provocată.

Procurorii anticorupție au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin celor doi inculpați până la concurența sumelor reținute cu titlu de prejudicii.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mehedinți, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză”, se arată într-un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție dat publicității joi, 9 aprilie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

