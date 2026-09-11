Casa Verde Baterii 2026: A fost semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii. 400 de milioane de lei pentru stocare
Casa Verde Baterii 2026: A fost semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii. 400 de milioane de lei pentru stocare
Ordinul cu ghidul venit de la Administrația Fondului de Mediu pentru programul de baterii, 400 de milioane de lei fiind alocate pentru stocare a fost semnat de Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
,,De final de săptămână: Am semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii!
400 de milioane de lei pentru stocare! Nu va mai fi primul venit, primul servit, ci se vor evalua dosarele în funcție de două criterii: contribuția proprie a prosumatorului și capacitatea care va fi instalată.
Urmează modificarea platformei de înscriere și, în luna octombrie, din informațiile de la AFM, se va putea lansa programul!”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.
Reamintim că, programul Casa Verde 2026 ar urma să finanțeze anul acesta sisteme de stocare a energiei, fără componenta pentru instalarea de panouri fotovoltaice, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Noua variantă a programului se adresează proprietarilor care au deja panouri și vor să își completeze instalația cu o baterie. Autoritățile estimează că prin finanțarea acordată ar putea fi instalată o capacitate de stocare de cel puțin 200 MWh.
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