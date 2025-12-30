Fostă directoare de liceu, obligată să plătească peste 400.000 de lei Primăriei municipiului Sebeș. Profesoara a semnat două contracte de lucrări, fără să existe sursă de finanțare aprobată de Consiliul Local Sebeș

O fostă directoare a Liceului Tehnologic din Sebeș a fost obligată în instanță, la solicitarea Primăriei Sbeș, să plătească daune totale de circa 440.000 de lei ca urmare a semnării și derulării unor contracte care nu aveau sursă de finanțare aprobată de Consiliul Local.

Situația datează de 10 ani, cadrul didactic fiind condamnat între timp și într-un dosar penal la 6 luni de închisoare cu suspendare, pe o perioadă de 2 ani, pentru infracțiunea de angajare a cheltuielilor din bugetele prevăzute peste limita creditelor bugetare aprobate.

În esență, fosta directoare (C. C.), în calitate de ordonator terțiar de credite al Liceului Tehnologic Sebeș, a fost acuzată că a angajat cheltuieli peste limita creditului bugetar aprobat instituției menționate anterior pentru anul 2015. Aceasta a încheiat în data de 29 octombrie 2015 două contracte cu o societate comercială, primul în valoare de 70.755,92 lei inclusiv TVA și al doilea în valoare de 120.165,68 lei TVA inclus, fără ca acestea să fie verificate în prealabil de contabilul șef prin aplicarea vizei de control financiar preventiv.

De asemenea, aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin bugetul local, ceea ce a condus la obligarea părții civile Primăria Municipiului Sebeș la plata acestor sume, plus penalități de întârziere, către societatea care a executat lucrările în baza celor două contracte. Neavând banii alocați, instituția de învățământ nu a putut plăti contravaloarea lucrărilor realizate. Ulterior, firma a dat în judecată instituția și a obținut obligarea Primăriei Sebeș la plata sumelor, a penalităților de întârziere și a cheltuielilor cu executarea silită.

Administrația locală de 474.247,36 lei cu dobândă şi penalităţi de întârziere. Lucrările au avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan Cărpinișianu”, care funcționează în subordinea Liceului Tehnologic.

Clădire în stare deplorabilă

Fosta directoare a susținut că a inițiat aceste lucrări după cea avut loc o şedinţă a Consiliului de administraţie al şcolii la care au participat și reprezentanți ai primăriei, care au transmis că se pot face rectificări bugetare în vederea reparării corpului B de clădire al școlii.

Potrivit acesteia, clădirea se afla într-o stare deplorabilă, fiind constatate infiltraţii de apă la tavane şi la pereţii clădirilor, crăpături şi deplasări ale pereţilor datorate tasării fundaţiei, parchet umflat şi cu mucegai. Din cauza acestor probleme precum şi a frigului din sălile de curs a fost formulată şi o plângere de către un grup de părinţi ai elevilor.

”Având în vedere toată această situaţie de fapt şi neavând altă alternativă la acea dată şi întrucât trebuia să asigure elevilor încălzirea sălilor de clasă şi toate condiţiile necesare în vederea desfăşurării în condiţii optime a cursurilor în sezonul rece, a semnat cele două contracte. Ulterior a şi convocat consiliul de administraţie aducând la cunoştinţă împrejurările care au determinat semnarea celor două contracte, anularea acestora fiind posibilă doar la solicitarea şi cu acordul acestui consiliu”, se precizează în hotărâre, în legătură cu declarația acesteia.

Profesoara a mai spus că niciodată nu i s-a comunicat că la încheierea celor două contracte ar fi trebuit viză de control financiar preventiv, iar în momentul semnării celor două contracte nu ştia foarte clar care sunt prevederile legale şi nici nu a avut sprijinul echipei manageriale sau al directorului economic. Contabilul-şef, singurul îndreptăţit să aplice viza de control financiar preventiv, se afla în concediu la acea dată.

Magistratul de la Tribunalul Alba a admis în parte acțiunea Primăriei Sebeș și a obligat-o pe fosta directoare să achite suma de 438.763 de lei, „din care suma de 35.802 de lei, cu titlu de prejudiciu derivat din semnarea contractului cu nr. 3 din data de 29.10.2015, cu titlu de penalităţi de întârziere şi suma de 402.960,61 lei, cu titlu de prejudiciu derivat din semnarea contractului cu nr. 4 din data de 29.10.2015, cu titlu de penalităţi de întârziere”.

La suma totală ar urma să se calculeze și penalități de întârziere. Hotărârea din 5 decembrie 2025 poate fi contestată cu apel.

