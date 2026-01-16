„Fost-ai lele…”: România, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentellor

Români, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentelor

În 2024, România și Bulgaria au înregistrat cele mai scăzute niveluri ale prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile incluse pentru consumul gospodăriei din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor Eurostat din luna decembrie 2025.

Conform statisticilor europene, Bulgaria a avut cel mai redus nivel al prețurilor din UE, cu 39% sub media europeană, fiind urmată de România, unde prețurile au fost cu 36% mai mici decât media UE.

La polul opus se află Danemarca, cu prețuri cu 41% peste media UE, urmată de Irlanda (+37%), Luxemburg (+31%) și Finlanda (+22%).

INS explică faptul că indicii nivelului prețurilor reflectă costul unui volum identic de bunuri și servicii exprimat într-o monedă comună. Astfel, dacă media UE este de 100 de euro, în Danemarca costul ajunge la 141 de euro, în timp ce în Bulgaria se situează la doar 61 de euro.

România-lider la cele mai ieftine alimente din Uniune

Datele Eurostat arată că România este cel mai ieftin stat membru UE pentru categoria „Alimente și băuturi nealcoolice”, cu un nivel al prețurilor de 78% din media europeană.

Clasamentul este completat de Slovacia (84%) și Polonia (87%).

La capătul opus se află Luxemburg (124%) și Danemarca (120%), care înregistrează cele mai ridicate prețuri pentru această categorie.

Bulgaria domină la mai multe capitole de consum

Bulgaria rămâne țara cu cele mai mici prețuri din UE pentru mai multe grupe de consum, printre care:

– băuturi alcoolice și tutun – 68% din media UE

– îmbrăcăminte și încălțăminte – 78%

– administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili – 39%.

Pentru băuturile alcoolice și tutun, Bulgaria este urmată de Polonia și Slovacia (83%), iar în ceea ce privește costurile locuinței, de Croația (44%).

Danemarca, cea mai scumpă la haine, transport și restaurante

În schimb, Danemarca înregistrează cele mai ridicate prețuri din UE pentru mai multe categorii, inclusiv:

– îmbrăcăminte și încălțăminte – 133%

– transport – 125%

– recreere, sport și cultură – 142%

– restaurante și servicii de cazare – 149%

Irlanda se evidențiază ca fiind cea mai scumpă țară pentru „Băuturi alcoolice și tutun” (203%) și pentru costurile legate de locuință și utilități (187%).

PIB pe locuitor: România, sub media UE, dar peste unele state.

În ceea ce privește nivelul de trai, măsurat prin PIB pe locuitor calculat la paritatea puterii de cumpărare, România a înregistrat în 2024 un indice de 77% din media UE, fiind urmată de Ungaria (76%).

Cea mai scăzută valoare a PIB-ului pe locuitor a fost consemnată în Bulgaria, cu 34% sub media europeană. La polul opus se află Luxemburg, cu un nivel de 145% peste media UE.

