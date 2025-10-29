Fonduri europene pentru energie verde: Până la 650.000 euro/MW nerambursabili pentru panouri fotovoltaice fără cofinanțare

Fonduri europene pentru energie verde: Până la 650.000 euro/MW nerambursabili pentru panouri fotovoltaice

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), lansează o nouă schemă de ajutor de stat finanțată din Fondul pentru Modernizare, menită să sprijine investițiile în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum.

În contextul creșterii accelerate a prețurilor la energia electrică și al presiunilor asupra costurilor din sectorul agricol și industria alimentară, această inițiativă oferă întreprinderilor posibilitatea de a-și produce propria energie verde, reducând dependența de rețelele publice și costurile operaționale, cu impact direct asupra competitivității și sustenabilității afacerii.

Programul are un buget total de 500 milioane euro (aproximativ 2,5 miliarde lei) pentru perioada 2023 – 2028. Pentru sesiunea din 2025, au fost alocate 150 milioane euro, dedicate exclusiv investițiilor în energie regenerabilă pentru autoconsum. Finanțarea se acordă sub formă de ajutor nerambursabil, acoperind până la 100% din cheltuielile eligibile, cu un plafon maxim de 20 milioane euro per beneficiar. Beneficiarii pot opta și pentru prefinanțare de până la 30% din valoarea ajutorului aprobat, garantată prin scrisoare de garanție bancară.

Intensitatea sprijinului diferă în funcție de tehnologie:

Energie solară: 650.000 euro/MW pentru instalații de până la 1 MW și 550.000 euro/MW pentru capacități mai mari;

Energie eoliană: 700.000 euro/MW instalat.

Investițiile eligibile includ construirea de centrale fotovoltaice și eoliene noi, cu sau fără baterii de stocare integrate, achiziția și montajul echipamentelor, realizarea construcțiilor și instalațiilor aferente, amenajarea terenului, proiectarea și asistența tehnică, dirigenția de șantier, testarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, precum și instruirea personalului de exploatare. În cazul sistemelor de stocare, energia stocată trebuie să provină în proporție de minimum 75% din producția proprie, stimulând autoconsumul și eficiența energetică.

Cheltuielile neeligibile sunt clar definite și includ studiile de fezabilitate, studiile tehnice, costurile pentru obținerea avizului tehnic de racordare (ATR), lucrările de branșament la rețeaua electrică, auditul financiar, consultanța managerială, taxe și comisioane bancare, achiziția terenurilor sau imobilelor deja construite, leasingul, echipamentele second-hand și costurile de operare. Programul finanțează exclusiv investiții noi, productive și eficiente energetic, realizate conform principiilor dezvoltării durabile.

Cine poate accesa finanțarea:

* Întreprinderile din sectorul agricol (micro, mici, mijlocii și mari);

* Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale;

* Cooperative agricole și societăți agricole;

* Companii din industria alimentară;

* Organizații și federații de îmbunătățiri funciare care folosesc energia regenerabilă pentru infrastructura de irigații.

Toate investițiile trebuie să fie finalizate până la 31 decembrie 2028, cu durata maximă de implementare de 21 de luni. Energia produsă trebuie utilizată local, iar minimum 70% din producția anuală a centralei trebuie destinată autoconsumului propriu al beneficiarului.

Evaluarea proiectelor se face prin procedură de ofertare concurențială, pe baza criteriilor tehnico-economice, precum valoarea ajutorului per MW instalat, procentul de autoconsum și existența capacităților de stocare integrate.

Prin această schemă, Ministerul Agriculturii urmărește stimularea tranziției către un model energetic sustenabil, reducerea costurilor operaționale pentru fermieri și procesatori și atingerea obiectivelor climatice asumate de România prin Planul Național Integrat Energie–Schimbări Climatice (PNIESC) și Pactul Verde European.

Proiectele finanțate vor aduce beneficii economice directe, prin scăderea costurilor cu energia și creșterea profitabilității, și beneficii de mediu, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Sprijin pentru implementare:

