Florin Roman: Explozia de la Fabrica de Arme Cugir a declanșat incendiul într-un poligon antifonat cu covrage de oua și polistiren

„Nu sunt procuror, deci nu fac anchete. Dar sunt deputat și lumea vorbește cu mine, având încredere ca voi vorbi in numele lor. Ei se tem sa vorbească pentru ca sa nu fie concediați.

Explozia de la Fabrica de arme Cugir a fost declanșată de scânteia pe care o produce glonțul in combinație cu praful de pe tunelul de tragere. Cel care a tras s-a trezit cu mâna in flăcări. Speriați, muncitorii au fugit, cu excepția victimei data dispărută și apoi carbonizată. Mama a doua fete, una recent căsătorită, iar alta însărcinată in luna a șaptea. Explozia a declanșat incendiul într-un poligon antifonat cu covrage de oua și polistiren!!!

La prima observatie, ministerul vrea sa pună batista pe țambal, trimițându-l sa investigheze pe cel care a “blatuit” interpelarea prin care am cerut un control riguros. E vorba de secretarul de stat, Ion Radu. De curând, 400 de muncitori au semnat un tabel prin care cereau demisia liderului de sindicat, nemulțumiți de lipsa de reacție a acestuia pentru condițiile inumane de munca.

Conducerea fabricii trebuie sa răspundă la o serie de întrebări legate de nerespectarea normelor de izolare, lipsa investițiilor și a lipsei condițiilor de munca pentru muncitori, in timp ce ștabii se plimba prin America și Europa!

Condoleanțe familiei îndoliate!”