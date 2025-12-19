Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei

Florin Roman a anunțat că Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pune în aplicare un amendament care privește firmele bune platnice.

Mai exact, potrivit deputatului, firmele bune platnice vor primi o bonificație de 3% pentru că și-au plătit ,,birurile” către stat la timp.

Mesajul publicat de Florin Roman este următorul:

,,Mai bine mai târziu, decât niciodată! Ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, pune în aplicare un amendament pe care l-am transformat în litera de lege: bonificația de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp.

Vorbim de 151.150 firme care primesc 160 milioane de lei.

Așa înțeleg eu ca liberal să îmi arăt respectul pentru firmele corecte din România!”, se arată în mesajul publicat de Florin Roman.

