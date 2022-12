Florin Roman: „Am avut azi o intalnire de lucru pe tema investițiilor in sanatate din județ, din fonduri europene”

Omul de afaceri din Alba, un nou atac la adresa Austriei: „Câte păduri aveți de tăiat în Austria? Câte rezerve de petrol și gaze aveți de extras”

Administratorul firmei de mezeluri Elit SRL, Voicu Vușcan, este unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din țară și a venit cu un nou atac la adresa Austriei.

„Cate paduri aveti de taiat in Austria? Cate rezerve de petrol si gaze aveti de extras in Austria? Cate masini aveti de asigurat in Austria? Cate firme si persoane fizice aveti de creditat in Austria?

Dupa ce aveti aceste raspunsuri, vedeti cam cate locuri de munca puteti muta din Romania in Austria. Daca intrati in primul bar care va iese in cale, nu veti gasi 1 austriac la munca acolo, pe imigranti sunteti suparat, cine o sa mearga la munca?

Din pacate pt dvs, romanii cunosc realitatea, atat in Romania, cat si in Austria”, a transmis Voicu Vușcan, prin intermediul paginii de socializare.